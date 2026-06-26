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Ташуев заявил, что РПЛ сопоставима с уровнем ЧМ-2026

сегодня, 13:53

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев сравнил уровень футбола на ЧМ-2026 с Российской Премьер-Лигой

Пока на ЧМ-2026 все сильные сборные, кроме Турции, показывают свою силу. Наши футболисты играют на турнире, взять того же Дугласа Сантоса. Уровень нормальный, обычный.

Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ.

Сборная России нормально играла против команд, которые выступают на ЧМ-2026. Я с «Шахтёром» играл против итальянских команд — тоже ничего особенного не было.

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Все комментарии
эльхан 70
эльхан 70
сегодня в 14:15
Ташуев вроде не пил
Capral
Capral
сегодня в 14:04, ред.
Я так и не понял, что он хотел сказать, что российская ПЛ, по уровню сопоставима с уровнем ЧМ? Если я его неправильно понял- это одно, но если он действительно так считает, то в этом случае, я могу только посоветовать ему, выходя на улицу- одевать головной убор, в силу страшной жары...
И про какой Шахтер идет речь- солигорский? А с какими итальянцами, и где, играл этот Шахтер Ташуева?
И еще, о планетарности, сейчас говорить вообще нет смысла, потому что сила команд, их потенциал, мы увидим только в решающих играх ПО. Италия, тоже, часто, со скрипом выходила из группы, но потом ставила на уши всех. Тоже самое можно сказать и про сб.Дании в 1992, которaя, раскрылась только в ПО. А сравнение сбРоссии, даже прежних лет, с нынешними сборными мира- вообще без комментариев........................................
112910415
112910415
сегодня в 14:03
в каком-то смысле -- да ! ))
Гость
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