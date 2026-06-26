Ташуев заявил, что РПЛ сопоставима с уровнем ЧМ-2026

Главный тренер «Енисея» сравнил уровень футбола на ЧМ -2026 с Российской Премьер-Лигой

Пока на ЧМ -2026 все сильные сборные, кроме Турции, показывают свою силу. Наши футболисты играют на турнире, взять того же Дугласа Сантоса. Уровень нормальный, обычный.

Обычный чемпионат мира, только много команд, не все из которых соответствуют уровню. Абсолютно нет такого, что на чемпионате мира какая-то другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ .