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Нойер отказался брать вину за второй гол Эквадора

сегодня, 15:25
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗавершен

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер не признал ошибку в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче ЧМ-2026 против Эквадора (1:2). На 77-й минуте после розыгрыша углового полузащитник Гонсало Плата опередил немецкого голкипера и переправил мяч в сетку.

Я пытался забрать мяч. Для вратаря это обычный эпизод. Любой голкипер, который играл в футбол, понимает: в такой ситуации я должен был занять именно эту позицию и попытаться поймать мяч. Да, получилось неудачно, но я не считаю это своей ошибкой.

А как еще я должен был сыграть? Падать, когда мяч летит прямо на меня? Я обязан двигаться к мячу и пытаться его зафиксировать. Если соперник подставляет ногу и мяч проходит мимо — значит, он проходит мимо. Но позицию я выбрал правильную. Другого решения в этом эпизоде у меня не было.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:07
Вопрос дописал.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 16:06
Посмотрим. Исторически- Парагвай команда силовая. Но не видел её на этом форуме.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:04, ред.
Если Парагвай бегает не хуже Эквадора, у немцев будут большие проблемы.

Сам как считаешь, Нойера косяк или защитников ? По мне 50/50.
112910415
112910415
сегодня в 15:45
не всегда надежен страж ворот ...
Capral
Capral
сегодня в 15:37
Что сейчас творится на немецком TV и в немецкой прессе!!! Сборную Германии не критикует только ленивый. За Нойера заступился только Швайнштайгер, но большинство экспертов, считает, именно вратаря сборной- главным виновником поражения. Досталось и Нагельсманну, якобы за то, что не смог настроить команду, в ничего незначащей игре. Хотя, для такой сборной как Германия, с её историей и традициями не существует проходных игр. Нагель уже стал на повышенных тонах отвечать критиканам.
Разошелся и главный футбольный эксперт Германии Л.Маттеус, обвинивший Мусиалу и Вирца в недостатке уверенности и лидерских качеств. Ну посмотрим, что немцы покажут с Парагваем. Я не видел ни одной игры парагвайской команды, представления не имею, но думаю, для Нагеля- это будет серьезная проверка, вот, там и поглядим....................................................
Гость
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