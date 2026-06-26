Нойер отказался брать вину за второй гол Эквадора

Вратарь сборной Германии не признал ошибку в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче ЧМ -2026 против Эквадора (1:2). На 77-й минуте после розыгрыша углового полузащитник Гонсало Плата опередил немецкого голкипера и переправил мяч в сетку.

Я пытался забрать мяч. Для вратаря это обычный эпизод. Любой голкипер, который играл в футбол, понимает: в такой ситуации я должен был занять именно эту позицию и попытаться поймать мяч. Да, получилось неудачно, но я не считаю это своей ошибкой.

А как еще я должен был сыграть? Падать, когда мяч летит прямо на меня? Я обязан двигаться к мячу и пытаться его зафиксировать. Если соперник подставляет ногу и мяч проходит мимо — значит, он проходит мимо. Но позицию я выбрал правильную. Другого решения в этом эпизоде у меня не было.