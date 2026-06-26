В Эквадоре объявлен выходной после победы над Германией на ЧМ

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил 26 июня выходным днем после победы сборной над Германией (2:1) на ЧМ-2026 и выхода команды в 1/16 финала турнира. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в соцсети X.
Благодарю игроков и тренера, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране. Завтра — выходной! Да здравствует Эквадор!
Сборная сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года.
25 июня надо объявить, как День Победы и нерабочим днём навсегда!