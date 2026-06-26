Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПразднованияЧемпионат мира 2026

В Эквадоре объявлен выходной после победы над Германией на ЧМ

сегодня, 15:39
ЭквадорЛоготип футбольный клуб Эквадор2 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияЗавершен

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил 26 июня выходным днем после победы сборной над Германией (2:1) на ЧМ-2026 и выхода команды в 1/16 финала турнира. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в соцсети X.

Благодарю игроков и тренера, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране. Завтра — выходной! Да здравствует Эквадор!

Сборная сыграет в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Король Нидерландов станцевал со сборной Кюрасао после ничьей с Эквадором
21 июня Фото
Сафонов сообщил, что происходило на следующий день после победы в ЛЧ
02 июня
ОфициальноМакрон встретился с игроками ПСЖ после финала Лиги чемпионов
31 мая Фото
Официально«Арсенал» провёл чемпионский парад после победы в АПЛ
31 мая Фото
«Кристал Пэлас» устроил для «Арсенала» чемпионский коридор
24 мая Фото
Аршавин посетит Англию для празднования чемпионства «Арсенала»
24 мая
Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 16:04
Вот, это я понимаю, победа над Германией - это праздник на все времена.
25 июня надо объявить, как День Победы и нерабочим днём навсегда!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:44
А более новый комментарий случайно удалился, восстановили. Бан на час был за тот где картинка с самолётом.
112910415
112910415
сегодня в 15:42
и шампанского всем ! )
Capral
Capral
сегодня в 15:41
Молодцы!!! Так держать!!! Можно было и два выходных дать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 