США готовы принять ЧМ-2038 при расширении до 64 команд

Глава рабочей группы по организации ЧМ -2026 Эндрю Джулиани допустил, что США могут подать заявку на проведение чемпионата мира 2038 года.

Сначала нам нужно успешно провести этот чемпионат мира, а уже потом думать о заявке на ЧМ -2038. Я обсуждал эту идею с президентом Трампом и членами кабинета министров.