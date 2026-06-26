США готовы принять ЧМ-2038 при расширении до 64 команд

Глава рабочей группы по организации ЧМ-2026 Эндрю Джулиани допустил, что США могут подать заявку на проведение чемпионата мира 2038 года.
Сначала нам нужно успешно провести этот чемпионат мира, а уже потом думать о заявке на ЧМ-2038. Я обсуждал эту идею с президентом Трампом и членами кабинета министров.
У нас уже есть готовые стадионы, поэтому проведение расширенного турнира обошлось бы США в несколько миллиардов долларов. Другим странам пришлось бы потратить десятки миллиардов. Если в будущем чемпионат мира расширят до 64 команд, Соединенные Штаты справятся с таким турниром.