Агент Дзюбы допустил возвращение игрока в «Спартак»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы , высказался о возможном возвращении нападающего в «Спартак».

Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Артем всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошел там все ступени развития.

Ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на него у Дзюбы не было.

Окно длинное. Поживем — увидим. Мое мнение: Артем точно помог бы «Спартаку» опытом, лидерскими качествами и в спортивном плане, учитывая, что готов помогать со скамейки и получать меньше игрового времени.