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Агент Дзюбы допустил возвращение игрока в «Спартак»

сегодня, 16:48

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, высказался о возможном возвращении нападающего в «Спартак».

Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Артем всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошел там все ступени развития.

Ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на него у Дзюбы не было.

Окно длинное. Поживем — увидим. Мое мнение: Артем точно помог бы «Спартаку» опытом, лидерскими качествами и в спортивном плане, учитывая, что готов помогать со скамейки и получать меньше игрового времени.

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Все комментарии
nq5a6sh2jc6d
nq5a6sh2jc6d
сегодня в 17:51
Бред какой-то с его возвращением, чья-то шутка
lotsman
lotsman
сегодня в 17:02
Дзюба начинал свою футбольную жизнь и закончить её тоже должен дома. Это символично.
particular
particular
сегодня в 16:59
На скамейке у нынешних команд и так хватает всяких помогающих, сочувствующих и беснующих... На поле, вывает, нЕкому бегать...
Так что, допущение, пожалуй, левое...
ars8skxnt345
ars8skxnt345
сегодня в 16:54
Дзюбе в Спартаке будет легче играть, гоняться за чемпионским званием ему уже не нужно.
zhufenuve4k4
zhufenuve4k4
сегодня в 16:52
А что, чем Дзюба хуже Заболотного, все-таки свой.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:49
Помогать сформированной команде не нужно. Эту команду собрал Деян и прикрутил ей всё что нужно. Теперь только не сломать и не залить водой
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