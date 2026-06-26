Агент Дзюбы допустил возвращение игрока в «Спартак»

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы Артема Дзюбы, высказался о возможном возвращении нападающего в «Спартак».
Разговоров в любое трансферное окно всегда очень много. Артем всегда максимально уважительно относился к «Спартаку». Этот клуб дал ему путь в большой футбол, Дзюба прошел там все ступени развития.
Ни одного плохого слова в сторону «Спартака» он не говорил. Историю с шарфом тоже стоит забыть — никаких намерений наступать на него у Дзюбы не было.
Окно длинное. Поживем — увидим. Мое мнение: Артем точно помог бы «Спартаку» опытом, лидерскими качествами и в спортивном плане, учитывая, что готов помогать со скамейки и получать меньше игрового времени.
Так что, допущение, пожалуй, левое...