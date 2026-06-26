Осинькин: «Настоящий ЧМ начнётся со стыковых матчей»

сегодня, 17:34

Главный тренер «Сочи» поделился мнением об уровне чемпионата мира 2026 года.

В турнире, который проходит в США , Мексике и Канаде, впервые принимают участие 48 сборных.

Часовой пояс и такая разбросанность матчей в итоге приводят к избирательному просмотру турнира. Иногда смотрю один матч в игровой день. Но дальше, думаю, интерес будет возрастать. Сейчас на групповом этапе, наверное, искусственное увеличение количества команд размыло общий уровень чемпионата. Отсюда так много крупных счетов, так много бомбардиров. Настоящий чемпионат мира начнётся со стыковых матчей.

Специалист отметил, что не болеет за какую-то конкретную национальную команду: