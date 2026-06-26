Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Осинькин: «Настоящий ЧМ начнётся со стыковых матчей»

сегодня, 17:34

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин поделился мнением об уровне чемпионата мира 2026 года.

В турнире, который проходит в США, Мексике и Канаде, впервые принимают участие 48 сборных.

Часовой пояс и такая разбросанность матчей в итоге приводят к избирательному просмотру турнира. Иногда смотрю один матч в игровой день. Но дальше, думаю, интерес будет возрастать. Сейчас на групповом этапе, наверное, искусственное увеличение количества команд размыло общий уровень чемпионата. Отсюда так много крупных счетов, так много бомбардиров. Настоящий чемпионат мира начнётся со стыковых матчей.

Специалист отметил, что не болеет за какую-то конкретную национальную команду:

Всегда есть такие команды, как Испания, Аргентина, Бразилия, иногда Франция. По ходу чемпионата я смотрю эти сборные, понимаю, кто мне больше нравится, и тогда уже выбираю своего фаворита. У меня нет страны, которая была бы всегда для меня фаворит. Это всегда команда, которая мне больше заходит на конкретном турнире.

Подписывайся в ВК
Все новости
Ташуев заявил, что РПЛ сопоставима с уровнем ЧМ-2026
Сегодня, 13:53
Каборе: «По своему потенциалу Кокорин мог бы играть в „Барселоне“»
Вчера, 11:42
«Главное — деньги». Александр Мостовой — о переходе Джикии в «Локомотив»
24 июня
Черчесов призвал не критиковать Роналду раньше времени
24 июня
Виктор Васин: «На ЧМ-2026 сборная России точно вышла бы из группы»
23 июня
Губерниев: «Роналду — балласт и пятое колесо сборной Португалии»
23 июня
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:56
Со стыковых матчей начинается пердив
fhmw45qqjyjv
fhmw45qqjyjv
сегодня в 17:54
Думаю что он начнется чуть позже... когда уже будут бороться за медали....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 