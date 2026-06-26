Участник ЧМ вернётся в «Динамо» Мх в начале июля

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» сообщил, когда полузащитник присоединится к клубу после выступления на чемпионате мира.

Футболист отметился голом за сборную Туниса в матче заключительного тура группового этапа ЧМ -2026 с Нидерландами (1:3). Команда не смогла выйти в плей-офф и заняла последнее место в группе.