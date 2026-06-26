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Участник ЧМ вернётся в «Динамо» Мх в начале июля

сегодня, 17:59

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, когда полузащитник Хазем Мастури присоединится к клубу после выступления на чемпионате мира.

Футболист отметился голом за сборную Туниса в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 с Нидерландами (1:3). Команда не смогла выйти в плей-офф и заняла последнее место в группе.

Смотрел матч, рад за него, думаю, что он был лучшим на поле. Жаль, что до этого не давали проявить себя, но он одной игрой уже доказал всё. Возвращается он к нам 6-7 июля, немного дадим отдохнуть, после чего приедет к нам на сборы в Санкт-Петербурге, сейчас базируемся здесь. Конечно, участие игрока Российской Премьер-Лиги в ЧМ — это хорошо для лиги и клуба.

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