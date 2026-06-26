Осинькин объяснил решение остаться в «Сочи»

Продливший контракт с «Сочи» рассказал, почему принял решение продолжить работу в клубе.

По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ .

Вопрос был очень сложный. Но после встречи с нашим главным акционером, Борисом Ротенбергом, мы пришли к пониманию, что нужно ещё год поработать вместе и поставить задачу по возвращению в Премьер-Лигу. Глупо было бы перекладывать эту задачу на второй год. Сейчас надо постараться сделать всё, чтобы мы как можно быстрее смогли вернуться в Премьер-Лигу.

Состав покинули 13 человек, пришёл пока один. Понятно, что у нас нет пока готовности и понимания, какой будет состав. Времени мало, нам надо провести большую работу и по комплектованию команды, и по подготовке к чемпионату. Но тем не менее смотрим с оптимизмом. Хочу, чтобы остался и Кирилл Кравцов. Сейчас у него истёк контракт, с ним пытался согласовать соглашение «Локомотив», но пока я о каких-то договорённостях не слышал.