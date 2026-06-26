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Президент ФИФА планирует посещать по два матча ЧМ в день

сегодня, 18:34

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино собирается по возможности посещать по два матча чемпионата мира 2026 года каждый день до завершения турнира. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации издания, глава организации для перемещения между городами США, Канады и Мексики использует частный самолёт. Источники в ФИФА подтвердили, что, несмотря на напряжённый график, Инфантино постарается посещать по две игры в день.

ЧМ-2026, в котором впервые участвуют 48 сборных, стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

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Источник: tass.ru Фото: Соцсети Джанни Инфантино
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 18:52
Может быть, но я про Фантомаса подумал)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:51
Агент 47 подойдёт?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:43
Двойника пора нанимать))
Гость
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