Президент ФИФА планирует посещать по два матча ЧМ в день

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Президент Международной федерации футбола ( ФИФА ) собирается по возможности посещать по два матча чемпионата мира 2026 года каждый день до завершения турнира. Об этом сообщила газета The Guardian.

По информации издания, глава организации для перемещения между городами США , Канады и Мексики использует частный самолёт. Источники в ФИФА подтвердили, что, несмотря на напряжённый график, Инфантино постарается посещать по две игры в день.