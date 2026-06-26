Экс-спортдир «Краснодара»: «По Классону приходили сумасшедшие предложения»

Экс-спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин ответил на вопрос, какими трансферами за время своей работы больше всего гордится.

Ранее он также работал в московском «Локомотиве», а сейчас является спортивным и операционным директором столичной «Родины», которая проведёт дебютный сезон в Российской Премьер-Лиге.

Уфф… Если применительно к «Краснодару», то Витя Классон. Увидел футболиста, «влюбился» в него и решил, что обязательно возьму его в клуб, где буду работать. В «Краснодаре» Классон был для меня ключевой кандидатурой, но мы перелопатили весь рынок и постоянно сравнивали других потенциальных новичков с ним.

В конце концов поняли, что по соотношению цена-качество Виктор – топ-вариант. Сергей Николаевич и Леонидович Хашиг меня поддержали, но нужно было презентовать его главному тренеру. Сначала Игорь Шалимов не проникся, но потом сказал, что согласен, только играть Классон будет вингера, хотя его главная позиция – инсайд. В итоге из Вити под руководством Игоря Михайловича получился супервингер.

Однако трансфер был тяжёлым: клуб отказался продавать, агент говорил, что они не рассматривают Россию. Игрок думал об Италии. Девушка Классона Юля вообще была категорически против переезда из Швеции. Но всё-таки нам удалось. И в дебютном матче с «Фенербахче» Витя забил уже на третьей минуте и дальше ни разу за время в «Краснодаре» не позволял в себе усомниться.

По Классону приходили сумасшедшие предложения, в том числе от «Зенита», питерцы предлагали почти в десять раз больше, чем изначально заплатили мы. Но не срослось, ведь из «Краснодара» в «Зенит» напрямую до сих пор очень трудно попасть.