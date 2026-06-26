В «Крыльях Советов» назвали задачу на новый сезон

Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов рассказал о целях команды на новый сезон.

В прошедшей кампании самарский клуб занял 11-е место в РПЛ с 32 очками.

Базовая задача — выступить лучше, чем в прошлом сезоне. В Кубке России — пройти как можно дальше. Думаю, что перед началом сезона турнирная задача будет конкретизирована. Также «Крыльям» надо показывать качественную игру, которая будет привлекать болельщиков на трибуны.

Может ли заверить самарских болельщиков, что клуб точно будет жить

Да, я могу заверить, что с такой поддержкой региона, губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева и наших надёжных партнёров клуб точно будет жить. А мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы «Крылья» развивались и двигались вперёд.