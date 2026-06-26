Министр спорта Турции поблагодарил сборную

Министр молодёжи и спорта Турции Осман Ашкын Бак в социальной сети прокомментировал выступление национальной сборной на чемпионате мира 2026 года.

Турция впервые с 2002-го выступила в финальной стадии мирового первенства. Под руководством главного тренера Винченцо Монтеллы турки потерпели поражения от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1), а в матче заключительного тура группового этапа выиграли у США (3:2). Команда заняла последнее место в турнирной таблице группы D и не вышла в плей‑офф.

Я благодарю нашу национальную сборную, которая спустя 24 года вновь подарила нам радость от чемпионата мира, а также наш дорогой народ за его безграничную поддержку.

Мы очень хотели, но не получилось… Я искренне верю, что, пока мы едины, мы напишем новые наполненные гордостью страницы истории.