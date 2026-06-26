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Самедов: «Без сборной России за ЧМ смотреть не так интересно»

сегодня, 20:36

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал чемпионат мира 2026 года, проходящий без национальной команды нашей страны.

Без сборной России за чемпионатом мира смотреть не так интересно. Не вижу смысла вставать ночью, чтобы посмотреть матч не своей родной сборной. За чемпионатом мира в этот раз смотреть не очень удобно.

Ещё немного отталкивают водопои в каждом тайме. Под предлогом заботы о здоровье продают рекламу. Сложно оценивать уровень сборной России, как далеко бы она прошла. С учётом расширения числа участников, она могла бы претендовать на плей-офф.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:02
Три матча и домой, погоду бы не сделали эти игры. Или отел увидеть пентатрик Камеруну? Но сегодня таких нет в сборной мастеров
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:01
В этой связи с учетом силы нашей сборной, реально интересным мог быть матч Россия _ Кюрасал. Можно было бы на ничью рассчитывать. В иных вариантах шансов не было бы.
ABir
ABir
сегодня в 20:46
Согласен с Александром, не один матч этого чемпионата не заслуживает, чтобы прерывать свой сон.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:43
А если бы Азербайджан играл, вставал бы ночью ради этого?
Гость
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