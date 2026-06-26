Самедов: «Без сборной России за ЧМ смотреть не так интересно»

Экс-полузащитник сборной России прокомментировал чемпионат мира 2026 года, проходящий без национальной команды нашей страны.

Без сборной России за чемпионатом мира смотреть не так интересно. Не вижу смысла вставать ночью, чтобы посмотреть матч не своей родной сборной. За чемпионатом мира в этот раз смотреть не очень удобно.

Ещё немного отталкивают водопои в каждом тайме. Под предлогом заботы о здоровье продают рекламу. Сложно оценивать уровень сборной России, как далеко бы она прошла. С учётом расширения числа участников, она могла бы претендовать на плей-офф.