Де ла Фуэнте положительно отозвался о Бьелсе

Главный тренер сборной Испании высказался о предстоящем матче с Уругваем в заключительном туре группового этапа чемпионата мира.

Испания стартовала в турнире с ничьей с Кабо-Верде (0:0), а затем обыграла Саудовскую Аравию (4:0).

Игра в последнем матче не даёт повода для изменений, я очень доволен настроем и самоотдачей каждого. Однако есть игроки, которые работают очень хорошо, и я уверен, что, благодаря доверию, которое испытываю ко всем из них, тот, кто выйдет на поле, добьётся успеха.

Нам нужно снова показать свою лучшую игру, потому что соперники становятся всё сильнее и будут предъявлять к нам более высокие требования. Мы должны продолжать совершенствоваться, чтобы продвигаться вперёд и, надеюсь, сможем выйти в финал 19 июля.

О сопернике

У них много игроков мирового класса. Большинство из них играют в Европе или других высших лигах, таких как мексиканская, бразильская или аргентинская. Нам предстоит встретиться с соперником, которому нужна победа, что потребует от нас максимальных усилий.

Про главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу

Я был и остаюсь его большим поклонником. Когда он тренировал «Атлетик», я пять или шесть месяцев ходил смотреть все его тренировки. Мы встречались с ним несколько раз и я рад, что завтра впервые сыграю против него. Для меня это будет честью и гордостью.