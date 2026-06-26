Моуриньо однажды сделал укол, пытаясь убедить игрока выйти на поле

сегодня, 22:40

Главный тренер «Реала» в подкасте «Beast Mode On» ответил на вопрос о том, как он доносит свою мысль.

Когда я прихожу в клуб, с самого начала — и сейчас это не исключение — не люблю много говорить. Не говорю о себе. Мне нужно узнать игроков, и я хочу, чтобы они видели, кто я, а не то, что слышат обо мне. Меня не интересует, что говорят другие, СМИ или бывшие тренеры. Только мои новые игроки. Нам нужно хорошо узнать друг друга. Всегда говорю, что я не творю чудес: могу помочь только тем, кто хочет стать лучше. С другими это невозможно. Нужно принимать их такими, какие они есть.

Португальский специалист рассказал историю, как попытался убедить футболиста в своей правоте: