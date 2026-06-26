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Моуриньо однажды сделал укол, пытаясь убедить игрока выйти на поле

сегодня, 22:40

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо в подкасте «Beast Mode On» Адебайо Акинфенвы ответил на вопрос о том, как он доносит свою мысль.

Когда я прихожу в клуб, с самого начала — и сейчас это не исключение — не люблю много говорить. Не говорю о себе. Мне нужно узнать игроков, и я хочу, чтобы они видели, кто я, а не то, что слышат обо мне.

Меня не интересует, что говорят другие, СМИ или бывшие тренеры. Только мои новые игроки. Нам нужно хорошо узнать друг друга. Всегда говорю, что я не творю чудес: могу помочь только тем, кто хочет стать лучше. С другими это невозможно. Нужно принимать их такими, какие они есть.

Португальский специалист рассказал историю, как попытался убедить футболиста в своей правоте:

Из-за травм нужно было срочно выпустить одного игрока на поле. У него был небольшой перелом среднего пальца ноги. Врач сказал ему: «Ничего страшного, это просто боль, вы можете играть». Игрок ответил: «Я не могу играть, когда мне больно». «Вы можете играть, когда вам больно». «Нет, не могу». «Ну, мы сделаем вам инъекцию анестетика, и вы сможете играть без боли, без каких-либо последствий». И парень отказался.

Я снял ботинок, носки и поставил ногу перед его лицом. Сказал врачу: «Сделайте мне укол». Врач сделал. Мой палец был в идеальном состоянии. Потом сказал футболисту: «Ты тоже можешь». А он ответил: «Вы сумасшедший». И отказался. Сколько матчей он сыграл со мной после этого? Почти ни одного!

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Реал  Моуриньо Жозе  Акинфенва Адебайо
Перевод с goal.com Фото: Соцсети Жозе Моуриньо
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:46
Моур сделал укол и сел на лавку, в парня бегать заставлял!) разница всё-таки есть
Гость
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