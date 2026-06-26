Дембеле — первый после Саленко, сделавший хет-трик в первом тайме на ЧМ

вчера, 23:06

Нападающий сборной Франции забил три мяча в первом тайме матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира с Норвегией.

Он отличился на 7-й, 20-й и 32-й минуте.

Француз стал первым игроком после россиянина , кто забил три гола в первом тайме матча ЧМ .

Бывший форвард сборной России отметился хет-триком в первой половине игры группового этапа чемпионата мира 1994 года с Камеруном. Встреча в итоге завершилась со счётом 6:1, а Саленко всего в поединке забил пять мячей.