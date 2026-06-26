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Дембеле — первый после Саленко, сделавший хет-трик в первом тайме на ЧМ

вчера, 23:06
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле забил три мяча в первом тайме матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира с Норвегией.

Он отличился на 7-й, 20-й и 32-й минуте.

Француз стал первым игроком после россиянина Олега Саленко, кто забил три гола в первом тайме матча ЧМ.

Бывший форвард сборной России отметился хет-триком в первой половине игры группового этапа чемпионата мира 1994 года с Камеруном. Встреча в итоге завершилась со счётом 6:1, а Саленко всего в поединке забил пять мячей.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
вчера в 23:49
ЧМ-94 мой первый ЧМ в сознательном возрасте)
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 23:40
Не первый, а второй.
Futurista
Futurista
вчера в 23:20, ред.
Дембеле — второй после Саленко)...
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