Хет-трик Дембеле помог Франции обыграть Норвегию

Сборная Норвегии уступила команде Франции в матче заключительного тура чемпионата мира (1:4).
На 7-й минуте французы вышли вперёд — мяч забил Усман Дембеле. На 20-й нападающий забил ещё раз. На 21-й норвежцы сократили отставание в счёте после гола Тело Асгарда. На 32-й Дембеле сделал хет-трик. На 50-й пенальти не реализовал Йорген Странд Ларсен. На 90+4-й Дезире Дуэ забил четвёртый мяч французской команды.
Франция выиграла группу I, набрав 9 очков. Норвегия стала второй (шесть баллов).
Очень понравился Мбаппе, особенно, его первый голевой королевский пас, когда он разрезал всю оборону соперника!!! Много пижонства в игре французов, как например финт Дезире. А его гол, окончательно подвел черту под безразличием норвегов к результату. Понравился вратарь французов. Несмотря на хет трик Дембеле, я бы выделил Мбаппе, который вел игру, играл с фантазией.
Вот пожалуй и всё. Думаю, в ПO, будет другой футбол. А сегодня, команды просто доигрывали групповой турнир, с разными стратегическими задачами на дальнейшую борьбу... Францию с победой!!! Всегда, с замиранием сердца слушаю Марсельезу............................................
А если вкупе, то... Французы понравились своей непревзойдённой техникой, сыгранностью, качеством и скоростью паса..., однако чрезмерно стали раздражать присущей им расхлябанностью и пофигизмом, играя остаток последней 20-ти минутки по счёту, - на отье**ись. Злую шутку такое отношение к игре им вполне может прилететь. Надеюсь приезд Дешама и само его присутствие на бровке поумерит выпендрёж и расслабон в игре трёхцветных.
P.S. По матчу очень колоритно выделялись оба главных тренера, - эдакие два Фредди Крюгера без шляпы и лезвий на пальцах. )
По игре конечно французы сильнее намного. Ждем плей-офф. Там то повеселее должно быть!)