Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЧемпионат мира 2026

Хет-трик Дембеле помог Франции обыграть Норвегию

вчера, 23:59
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия1 : 4Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавершен

Сборная Норвегии уступила команде Франции в матче заключительного тура чемпионата мира (1:4).

На 7-й минуте французы вышли вперёд — мяч забил Усман Дембеле. На 20-й нападающий забил ещё раз. На 21-й норвежцы сократили отставание в счёте после гола Тело Асгарда. На 32-й Дембеле сделал хет-трик. На 50-й пенальти не реализовал Йорген Странд Ларсен. На 90+4-й Дезире Дуэ забил четвёртый мяч французской команды.

Франция выиграла группу I, набрав 9 очков. Норвегия стала второй (шесть баллов).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ростов» выиграл первый матч межсезонья со счётом 19:0
Вчера, 19:49
Парагвай и Австралия сыграли вничью в матче ЧМ-2026
Вчера, 07:24
Турция вырвала победу у США на ЧМ-2026
Вчера, 07:22
Япония и Швеция сыграли вничью в матче ЧМ-2026
Вчера, 06:31
Нидерланды обыграли Тунис в матче ЧМ-2026
Вчера, 06:26
Эквадор обыграл Германию на ЧМ-2026
Вчера, 00:58
Сортировать
Все комментарии
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 00:20
Норвегия отказалась от борьбы за первое место и выставила резерв. Французы вышли играть основой и легко победили. Сделали результат уже в первом тайме а второй спокойно доигрывали. Дембеле здорово проявил себя забив три классных гола а вот Мбаппе отличиться не удалось.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
За такие товарники все потом заплатят...и Холланд за то что сегодня не играл)...футбольный бог накажет...
Capral
Capral
сегодня в 00:15
Сегодня вечер ПСЖ. Несмотря на голевую феерию, игра разочаровала. Весь матч не покидало чувство безразличия к игре. Отсутствие Холанда, сразу обозначило отношение Норвегии к результату матча. Вместе с тем, даже такой матч дал пищу для размышлений... У французов в ЦЗ проблемы- много свободных зон. Частые перемещения Олисе уже никого не удивляют и угрозу в себе не несут.

Очень понравился Мбаппе, особенно, его первый голевой королевский пас, когда он разрезал всю оборону соперника!!! Много пижонства в игре французов, как например финт Дезире. А его гол, окончательно подвел черту под безразличием норвегов к результату. Понравился вратарь французов. Несмотря на хет трик Дембеле, я бы выделил Мбаппе, который вел игру, играл с фантазией.

Вот пожалуй и всё. Думаю, в ПO, будет другой футбол. А сегодня, команды просто доигрывали групповой турнир, с разными стратегическими задачами на дальнейшую борьбу... Францию с победой!!! Всегда, с замиранием сердца слушаю Марсельезу............................................
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:11, ред.
Скажу вам так, друзья... С французами играть можно. Эти пацаны не скупые по части организации голевых моментов на свои ворота. Сможете ? Ну забивайте! Мы не особо против... Вот и сегодня: пеналь викинги не забили; в 1-м же тайме 3 убойных момента у Норвегии и все в облака - по Боингам внутренних авиалиний...,; ну и товарищ Бобб показал на 71-й минуте, какой он учтивый и честный к сопернику, - на забить из такой позиции это надо "дюже ума" иметь.

А если вкупе, то... Французы понравились своей непревзойдённой техникой, сыгранностью, качеством и скоростью паса..., однако чрезмерно стали раздражать присущей им расхлябанностью и пофигизмом, играя остаток последней 20-ти минутки по счёту, - на отье**ись. Злую шутку такое отношение к игре им вполне может прилететь. Надеюсь приезд Дешама и само его присутствие на бровке поумерит выпендрёж и расслабон в игре трёхцветных.

P.S. По матчу очень колоритно выделялись оба главных тренера, - эдакие два Фредди Крюгера без шляпы и лезвий на пальцах. )
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:11
Может пьяный был)))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:09
Мне показалось или в сборной Франции десять негритят играют))
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:08
Я так понял со слов комментатора, в сборной Норвегии на этом чемпионате, кроме третьего вратаря все игроки поиграли, вышли на поле. Может, главный тренер решил, "раз уж прилетели на ЧМ, пусть ребята почувствуют поле".
lazzioll
lazzioll ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:05
да. Доку - Дуэ какая разница. Норвегия пол игры датчанами была у него вообще
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:04
А когда четвёртый гол забивали, чердак как назвал игрока? Мне послышалось или Доку???? Тот нигер вроде из Бельгии)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:03
Ах да! и пенальти так бить вообще нельзя. Не в угол, не сильно, на удобной высоте для вратаря....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
Будто товарняк играли какой-то.
По игре конечно французы сильнее намного. Ждем плей-офф. Там то повеселее должно быть!)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 