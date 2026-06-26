Хет-трик Дембеле помог Франции обыграть Норвегию

вчера, 23:59

Сборная Норвегии уступила команде Франции в матче заключительного тура чемпионата мира (1:4).

На 7-й минуте французы вышли вперёд — мяч забил Усман Дембеле. На 20-й нападающий забил ещё раз. На 21-й норвежцы сократили отставание в счёте после гола Тело Асгарда. На 32-й Дембеле сделал хет-трик. На 50-й пенальти не реализовал Йорген Странд Ларсен. На 90+4-й Дезире Дуэ забил четвёртый мяч французской команды.

Франция выиграла группу I, набрав 9 очков. Норвегия стала второй (шесть баллов).