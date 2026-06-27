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Сенегал разгромил Ирак в игре ЧМ-2026

сегодня, 00:04
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал5 : 0Логотип футбольный клуб ИракИракЗавершен

Сборная Сенегала одержала победу над командой Ирака в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира (5:0).

Счёт открыл Мохамаду Диарра на 4-й минуте. На 13-й иракцы остались в меньшинстве после удаления Ребина Сулаки. На 56-й африканская команда удвоила преимущество — мяч забил Исмаила Сарр. Папе Гуйе на 59-й провёл третий гол, а на 71-й сделал дубль. Ещё одним голом отметился Илиман Ндиайе на 82-й.

Сенегал занял 3-е место в группе I, набрав три очка. Ирак стал четвёртым (0 баллов).

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Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:12
какой футбольный регион Ирак Иордания Катар Аравия Узбекистан - 40 пропущеных на данный момент, это еще не все сыграли третий тур. 40!!! пропущенных при 7 забитых.

ну ладно узбеки хоть борьбу обозначают. Иран вообще из группы выйдет я его и не писал.
Японцы корейцы и австралийцы тоже молодцы, но они немного другая Азия а некоторые вообще не Азия. но эти пассажиры из первого предложения конечно феерят.)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:10
И Махачкала тоже)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:09
Махачкала?))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:09
В пути регионов им Динамо столько же накидает))...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:06, ред.
Тут ожидаемо, да ещё и удаление было. Теперь и Сенегал может выйти из группы?))))
Вот бы ещё и Ирак выходил тоже в какой-нибудь путь регионов))))
Гость
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