Сенегал разгромил Ирак в игре ЧМ-2026

сегодня, 00:04

Сборная Сенегала одержала победу над командой Ирака в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира (5:0).

Счёт открыл Мохамаду Диарра на 4-й минуте. На 13-й иракцы остались в меньшинстве после удаления Ребина Сулаки. На 56-й африканская команда удвоила преимущество — мяч забил Исмаила Сарр. Папе Гуйе на 59-й провёл третий гол, а на 71-й сделал дубль. Ещё одним голом отметился Илиман Ндиайе на 82-й.

Сенегал занял 3-е место в группе I, набрав три очка. Ирак стал четвёртым (0 баллов).