Во время пресс-конференции Мартинеса зазвучали песни

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Необычный инцидент произошёл на пресс-конференции главного тренера сборной Португалии .

Во время общения специалиста с журналистами из динамиков в зале стадиона на несколько минут зазвучали песни британской певицы, трёхкратной обладательницы премии «Грэмми» Дуа Липы, которая также является футбольной болельщицей и часто посещает крупные спортивные события в последние годы. Причина инцидента однако осталась неясной — вероятно, произошёл технический сбой.

Мартинес даже стал покачиваться в такт музыке, сидя в кресле, пока работники пытались её выключить.

Полагаю, Дуа Липа болеет за Португалию, — отметил тренер. Позже, когда на пресс-конференции Мартинеса спросили о балансе игры в полузащите на ЧМ -2026, он снова отметил музыку, сказав: