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Гол Баэны принёс Испании победу над Уругваем

сегодня, 07:18
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Сборная Уругвая уступила Испании в матче заключительного тура группы H чемпионата мира (0:1).

На 42-й минуте полузащитник испанцев Алекс Баэна забил единственный мяч. На 90+5-й уругвайский хавбек Агустин Каноббио получил красную карточку.

Испания с 7 очками выиграла группу H и вышла в плей-офф. Уругвай с 2 баллами занял третье место.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 08:01
Первые 40 минут прошли в позиционных атаках Испании.
Уругвайцы, соответственно, оборонялись, и исполняли это настолько грамотно, дисциплинированно, цепко и организованно, что их игру на этом отрезке можно включать в футбольные учебники.

Такой матч легко мог закончится нулевым результатом, но вновь "отличился"
Муслера, благодаря провалам которого Уругвай потерял очки с Кабо-Верде.
На этот раз он крайне неудачно принял мяч с не очень опасного, пусть и закрытого, удара Баэны и пропустил.

Как он спать-то теперь будет по ночам?)
Его именитая команда завершила выступление на мундиале и едет домой.
Исключительно вследствие допущенных Муслерой плюх.
Опытным кипером, проведшим более 130 матчей за сборную страны..

Бьелса отреагировал и посадил его на лавку- редкий случай.
Хотя после гола игра даже не вскрылась толком, уругвайцы, правда, переместили свой блок повыше и пытались активно прессинговать, иногда даже успешно, но в целом продолжали играть с оглядкой, прекрасно понимая, насколько опасно для них открывать игру совсем.

Испанцы же, в свою очередь, не очень-то и хотели, ничья в этом матче тоже оставляла их на первом месте в группе. Они во втором тайме даже в позиционную оборону поиграли, потренировались на ближайшее будущее, мало ли что..)

А Уругвай..
Позорного для себя последнего места в такой группе он избежал и стал третьим, но с двумя очками в первой восьмёрке таблицы третьих мест делать нечего.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:57
Очень жаль, но это футбол
Krypton777
Krypton777
сегодня в 07:52
Ещё на ЧМ-2010, следя за весьма симпатичной сб. Уругвая, я обратил внимание, что за Муслерой водятся грубые косяки. Например, "сейв" Суареса в матче с Ганой случился после его ошибки на выходе. Неужели за 16 лет не нашли вратаря лучше?
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 07:45, ред.
Моуринью хотел, чтобы его игроки скорее вернулись для предсезонки. Вслед за Гюлером Вальверде покидает ЧМ...
ABir
ABir
сегодня в 07:42
Сенсации не произошло, сборная Уругвая поедет домой.
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