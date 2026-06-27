Гол Баэны принёс Испании победу над Уругваем

Сборная Уругвая уступила Испании в матче заключительного тура группы H чемпионата мира (0:1).
На 42-й минуте полузащитник испанцев Алекс Баэна забил единственный мяч. На 90+5-й уругвайский хавбек Агустин Каноббио получил красную карточку.
Испания с 7 очками выиграла группу H и вышла в плей-офф. Уругвай с 2 баллами занял третье место.
Уругвайцы, соответственно, оборонялись, и исполняли это настолько грамотно, дисциплинированно, цепко и организованно, что их игру на этом отрезке можно включать в футбольные учебники.
Такой матч легко мог закончится нулевым результатом, но вновь "отличился"
Муслера, благодаря провалам которого Уругвай потерял очки с Кабо-Верде.
На этот раз он крайне неудачно принял мяч с не очень опасного, пусть и закрытого, удара Баэны и пропустил.
Как он спать-то теперь будет по ночам?)
Его именитая команда завершила выступление на мундиале и едет домой.
Исключительно вследствие допущенных Муслерой плюх.
Опытным кипером, проведшим более 130 матчей за сборную страны..
Бьелса отреагировал и посадил его на лавку- редкий случай.
Хотя после гола игра даже не вскрылась толком, уругвайцы, правда, переместили свой блок повыше и пытались активно прессинговать, иногда даже успешно, но в целом продолжали играть с оглядкой, прекрасно понимая, насколько опасно для них открывать игру совсем.
Испанцы же, в свою очередь, не очень-то и хотели, ничья в этом матче тоже оставляла их на первом месте в группе. Они во втором тайме даже в позиционную оборону поиграли, потренировались на ближайшее будущее, мало ли что..)
А Уругвай..
Позорного для себя последнего места в такой группе он избежал и стал третьим, но с двумя очками в первой восьмёрке таблицы третьих мест делать нечего.