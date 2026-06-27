Гол Баэны принёс Испании победу над Уругваем

сегодня, 07:18

Сборная Уругвая уступила Испании в матче заключительного тура группы H чемпионата мира (0:1).

На 42-й минуте полузащитник испанцев Алекс Баэна забил единственный мяч. На 90+5-й уругвайский хавбек Агустин Каноббио получил красную карточку.

Испания с 7 очками выиграла группу H и вышла в плей-офф. Уругвай с 2 баллами занял третье место.