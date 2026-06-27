Дубль Троссарда помог Бельгии разгромить Новую Зеландию

сегодня, 07:58

Сборная Бельгии обыграла Новую Зеландию в матче заключительного тура группы G чемпионата мира (5:1).

Вингер Леандро Троссард забил два мяча — на 28-й и 50-й минутах. Кевин Де Брюйне на 66-й минуте довел счет до разгромного. На 84-й Элайджа Джаст отыграл один мяч, но уже через две минуты Ромелу Лукаку провел четвертый гол в ворота новозеландцев. На 90+4-й минуте Алексис Салемакерс забил пятый мяч.

Бельгия с 5 очками выиграла группу G и вышла в плей-офф. Новая Зеландия набрала 1 очко и заняла четвертое место.