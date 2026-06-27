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Дубль Троссарда помог Бельгии разгромить Новую Зеландию

сегодня, 07:58
Новая ЗеландияЛоготип футбольный клуб Новая Зеландия1 : 5Логотип футбольный клуб БельгияБельгияЗавершен

Сборная Бельгии обыграла Новую Зеландию в матче заключительного тура группы G чемпионата мира (5:1).

Вингер Леандро Троссард забил два мяча — на 28-й и 50-й минутах. Кевин Де Брюйне на 66-й минуте довел счет до разгромного. На 84-й Элайджа Джаст отыграл один мяч, но уже через две минуты Ромелу Лукаку провел четвертый гол в ворота новозеландцев. На 90+4-й минуте Алексис Салемакерс забил пятый мяч.

Бельгия с 5 очками выиграла группу G и вышла в плей-офф. Новая Зеландия набрала 1 очко и заняла четвертое место.

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Все комментарии
8pjp6b2ze3rp
8pjp6b2ze3rp
сегодня в 08:19
Бельгия всё же занимает 1-е место в группе, на что и был расчёт перед началом турнира. Начинает раскрываться потенциал команды Гарсии, которая может быть и сможет дойти до поздних стадий мундиаля. Новая Зеландия выше головы не прыгнула, и за те же 4 гола в группе похвалить команду можно.
Freche
Freche
сегодня в 08:16
Я больше параллельный матч смотрел, но и этот поглядывал на другом устройстве. Без вариантов. В одни ворота матч. Посмотрим, что у бельгийцев с более сильными соперниками получится, но сегодня они красавцы!
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 08:03
Отличный матч от сборной Бельгии. Сыграли так как и подобает фавориту. Им нужна была не просто победа сегодня а крупная победа чтобы обойти Египет. Весь матч бельгийцы давили новозеландцев и своего добились. Молодцы. Большой Ром красава. Вышел и первым же касанием забил. Также здорово он выходил в матче с Египтом и помог сравнять счет. Настоящий джокер в составе Бельгии как у немцев Ундав.
Гость
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