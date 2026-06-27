Египет и Иран не выявили победителя

Сборная Египта сыграла вничью с Ираном в матче заключительного тура группы G чемпионата мира (1:1).
Полузащитник египтян Махмуд Сабер открыл счет на 5-й минуте. На 14-й минуте защитник Рамин Резаэян забил ответный мяч.
Египет набрал 5 очков, занял второе место в группе G и в 1/16 финала сыграет с Австралией. Иран с 3 очками стал третьим.
Но не уверен, что следует отменять голы из-за миллиметрового ни на что не влияющего офсайда. Хотя если бы играли весь матч, как в компенсированное время, то подобных вопросов бы не возникло.
Будет жаль, если Иран не выйдет из группы.