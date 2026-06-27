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Египет и Иран не выявили победителя

сегодня, 08:03
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет1 : 1Логотип футбольный клуб ИранИранЗавершен

Сборная Египта сыграла вничью с Ираном в матче заключительного тура группы G чемпионата мира (1:1).

Полузащитник египтян Махмуд Сабер открыл счет на 5-й минуте. На 14-й минуте защитник Рамин Резаэян забил ответный мяч.

Египет набрал 5 очков, занял второе место в группе G и в 1/16 финала сыграет с Австралией. Иран с 3 очками стал третьим.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:25, ред.
Там у узбеков такой вратарь, что он сам себе пару-тройку точно закинет, так что с дверьми не получится
Caniggia
Caniggia ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 09:23
Будем на это надеяться, что узбеки громко хлопнут дверью и покинут ЧМ с высоко поднятой головой, подарив путёвку в плов Ирану и отправив домой Конго.
a-league
a-league ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:21, ред.
Да, нет там вариантов и не было изначально. Общечеловеки не мытьём, так катаньем демократично утопили бы Иран во всех случаях
a-league
a-league
сегодня в 09:19, ред.
Выявили. Им оказался раскорячившийся в книксене перед Трампом польский судья
Dauletbek
Dauletbek ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:09
А ведь Узбекистан может прихватить ничью...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 08:56
Иран ни у кого не проиграл и не выиграл. Играли на фоне не футбольной напряжённой обстановке. В случае вылета из группы, думаю никто не скажет таких слов, "зачем приехали", "пассажиры" и т.д...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:56, ред.
Обиднейший миллиметровый офсайд может лишить Иран выхода в плов. Иран был лучше и должен был побеждать. Это будет настоящая трагедия, так как в трёх оставшихся группах все третьи команды скорее всего наберут более 3-х очков и тогда Уругвай, Шотландия, Корея и Иран - это 4 неудачника из 12 третьих команд в группах. Ирану надо молиться на узбеков, чтобы те не проиграли Конго - это самый реальный варик для Ирана, в двух других группах почти без шансов - ожидаемая взаимовыгодная ничья Алжира и Австрии и непроигрыш Хорватов против Ганы, что почти 100%.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:50
Хотелось бы видеть Иранив плэй Офф
Krypton777
Krypton777 ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 08:19
Правило есть правило: миллиметр или нет, неважно. Вон, Кейну дали второй шанс пенальти пробить из-за 2-сантиметрового заступа вратаря.
345pt8tnp7yu
345pt8tnp7yu
сегодня в 08:17
Ничейный исход и это вполне справедливо....
Freche
Freche
сегодня в 08:13
Я так и не понял, то ли Египет отскочил, то Иран. На три результата игра шла.
Но не уверен, что следует отменять голы из-за миллиметрового ни на что не влияющего офсайда. Хотя если бы играли весь матч, как в компенсированное время, то подобных вопросов бы не возникло.
Будет жаль, если Иран не выйдет из группы.
Гость
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