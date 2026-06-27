Египет и Иран не выявили победителя

сегодня, 08:03

Сборная Египта сыграла вничью с Ираном в матче заключительного тура группы G чемпионата мира (1:1).

Полузащитник египтян Махмуд Сабер открыл счет на 5-й минуте. На 14-й минуте защитник Рамин Резаэян забил ответный мяч.

Египет набрал 5 очков, занял второе место в группе G и в 1/16 финала сыграет с Австралией. Иран с 3 очками стал третьим.