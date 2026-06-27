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Бьелса о вылете Уругвая: «По игре мы должны были набрать семь очков»

сегодня, 09:01
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса взял на себя ответственность за вылет команды с ЧМ-2026.

Я отвечаю за выступление Уругвая на этом чемпионате мира, поэтому понимаю, что сейчас никто не хочет слушать объяснения. Это естественно. Разочарование журналистов и болельщиков направлено на меня, и я обязан это принять. Ошибки были. Мы создавали моменты, но не смогли нормально превратить их в голы. При этом пропускали мячи, которых можно было избежать. Даже с учетом всего этого по игре мы должны были набрать семь очков.

После себя я не оставил уругвайскому футболу ничего. Любой вклад тренера не имеет значения, если нет результата. Четвертое место в отборе и третье место на Кубке Америки тоже теряют ценность после такого выступления на чемпионате мира.

Также специалист объяснил замены в матче с Испанией.

Муслера сам решил уйти с поля в перерыве. Вальверде я заменил на Федерико Виньяса, потому что хотел усилить атаку.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 09:31
конфликт игроков и Бьелсы не прошёл бесследно и вот итог....
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