Бьелса о вылете Уругвая: «По игре мы должны были набрать семь очков»

Главный тренер сборной Уругвая взял на себя ответственность за вылет команды с ЧМ -2026.

Я отвечаю за выступление Уругвая на этом чемпионате мира, поэтому понимаю, что сейчас никто не хочет слушать объяснения. Это естественно. Разочарование журналистов и болельщиков направлено на меня, и я обязан это принять. Ошибки были. Мы создавали моменты, но не смогли нормально превратить их в голы. При этом пропускали мячи, которых можно было избежать. Даже с учетом всего этого по игре мы должны были набрать семь очков.

После себя я не оставил уругвайскому футболу ничего. Любой вклад тренера не имеет значения, если нет результата. Четвертое место в отборе и третье место на Кубке Америки тоже теряют ценность после такого выступления на чемпионате мира.