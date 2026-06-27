Месси останется в запасе на матч с Иорданией

На пресс-конференции перед матчем с Иорданией главный тренер сборной Аргентины заявил, что нападающий начнет игру на скамейке запасных, а место в стартовом составе получат другие футболисты.

Игроки, которые завтра выйдут на поле, заслужили этот шанс. Они важная часть нашей команды и всего процесса. Во многих наших успехах есть их большая заслуга. Даже когда они не попадают в стартовый состав, они первыми приходят на тренировку на следующий день. Я дам им игровое время, как только появится такая возможность. Не потому, что они просто мало играют, а потому что они заслужили этот шанс. Это сильные футболисты.