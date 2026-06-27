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Месси останется в запасе на матч с Иорданией

сегодня, 09:14
ИорданияЛоготип футбольный клуб Иордания-:-Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавтра в 05:00 Не начался

На пресс-конференции перед матчем с Иорданией главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий Лионель Месси начнет игру на скамейке запасных, а место в стартовом составе получат другие футболисты.

Игроки, которые завтра выйдут на поле, заслужили этот шанс. Они важная часть нашей команды и всего процесса. Во многих наших успехах есть их большая заслуга. Даже когда они не попадают в стартовый состав, они первыми приходят на тренировку на следующий день. Я дам им игровое время, как только появится такая возможность. Не потому, что они просто мало играют, а потому что они заслужили этот шанс. Это сильные футболисты.

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