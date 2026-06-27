Муслера извинился за ошибку в матче с Испанией

Вратарь сборной Уругвая извинился перед болельщиками после вылета команды с ЧМ -2026. В решающем матче группового этапа против Испании (0:1) 40-летний голкипер допустил ошибку, которая привела к голу. В перерыве Муслера был заменен.

Я никогда ни от кого не скрывался и всегда старался смотреть трудностям в лицо. Сейчас это правильный момент, чтобы обратиться ко всем уругвайцам. Никогда не думал, что футбол может причинить мне столько боли. Мы проделали большую работу, много готовились, и я говорил об этом ребятам в раздевалке после матча, когда эмоции немного улеглись.

К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось провести этот чемпионат мира на должном уровне. Я прошу прощения у команды и у всего уругвайского народа, хотя понимаю, что одних извинений недостаточно.