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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Муслера извинился за ошибку в матче с Испанией

сегодня, 10:04
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияЗавершен

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед болельщиками после вылета команды с ЧМ-2026. В решающем матче группового этапа против Испании (0:1) 40-летний голкипер допустил ошибку, которая привела к голу. В перерыве Муслера был заменен.

Я никогда ни от кого не скрывался и всегда старался смотреть трудностям в лицо. Сейчас это правильный момент, чтобы обратиться ко всем уругвайцам. Никогда не думал, что футбол может причинить мне столько боли. Мы проделали большую работу, много готовились, и я говорил об этом ребятам в раздевалке после матча, когда эмоции немного улеглись.

К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось провести этот чемпионат мира на должном уровне. Я прошу прощения у команды и у всего уругвайского народа, хотя понимаю, что одних извинений недостаточно.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:01
Молодец, Фернандо))) отправил ещё одного сливочного в домой, вслед за Гюлера
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:46, ред.
Забей Торрес при выходе 1в1 с кипером, у Муслеры было бы не так гадко на душе. Но Торрес не забил. Он априори не мог забить, потому что он - Ферран Торрес. (facepalm)

Баэна такой же криво*опый. Несчастный случай ему помог, а так ничем не лучше Торреса.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 10:36
Пропустил вратарь - это одно, а то что не забили игроки сегодня тоже в принципе можно извиняться. Да и в двух других ничьих кого винить уругвайцам?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:27
Без ошибок нет Побед. Удачи в будущем.
Гость
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