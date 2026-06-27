Возинья заявил, что постарается не дать Месси забить

Вратарь сборной Кабо-Верде высказался перед матчем 1/16 финала ЧМ -2026 против Аргентины, который состоится 29 июня. Голкипер признал величие капитана аргентинцев , но заявил, что сделает все, чтобы не позволить ему забить.

Это лучший футболист в истории. Когда команде приходится играть против него, напряжение чувствуют все. Для меня выйти на одно поле с Месси — это мечта. Когда-нибудь я с гордостью скажу своим детям, что играл против него. Я понимаю, что остановить его почти невозможно, но сделаю всё, чтобы не позволить ему забить.