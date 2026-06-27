Возинья заявил, что постарается не дать Месси забить

Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья высказался перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 против Аргентины, который состоится 29 июня. Голкипер признал величие капитана аргентинцев Лионеля Месси, но заявил, что сделает все, чтобы не позволить ему забить.
Это лучший футболист в истории. Когда команде приходится играть против него, напряжение чувствуют все. Для меня выйти на одно поле с Месси — это мечта. Когда-нибудь я с гордостью скажу своим детям, что играл против него. Я понимаю, что остановить его почти невозможно, но сделаю всё, чтобы не позволить ему забить.
Как бы не завершится этот матч Визинья уже национальный герой.
Даже если будет разгром 10+, то и это не омрачит того, что сборная сделала для страны.
Для Кабо-Верде попасть на ЧМ, а тем более выйти из группы и сыграть в плей сопастовимо с победой на ЧМ Бразилии. А возможно даже круче.
Так, что пусть купаются в лучах славы, заслужили.