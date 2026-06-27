Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Дюков: «Футболом интересуются более 70 млн россиян»

сегодня, 12:47

Президент РФС Александр Дюков на конференции организации заявил, что футбол остается самым массовым и популярным видом спорта в России.

Футболом занимается более 2,5 миллиона человек. По нашим замерам, мы превысили уровень удовлетворенности граждан в 70% среди занимающихся футболом. Более 70 миллионов россиян интересуются футболом, более 6,5 миллиона граждан посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне.

Подписывайся в ВК
Все новости
Самедов: «Без сборной России за ЧМ смотреть не так интересно»
Вчера, 20:36
Осинькин: «Настоящий ЧМ начнётся со стыковых матчей»
Вчера, 17:34
Ташуев заявил, что РПЛ сопоставима с уровнем ЧМ-2026
Вчера, 13:53
Каборе: «По своему потенциалу Кокорин мог бы играть в „Барселоне“»
25 июня
«Главное — деньги». Александр Мостовой — о переходе Джикии в «Локомотив»
24 июня
Черчесов призвал не критиковать Роналду раньше времени
24 июня
Все комментарии
uk3292ackf94
uk3292ackf94
сегодня в 14:09
Памфилова научила как правильно считать.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 13:56
Верить Дюкову - себя не уважать. Сколько из 2,5 млн. человек занимающихся футболом, детей занимаются в бесплатных секциях? 70 млн. интересуются футболом? Как пример: в однокомнатной квартире у семьи 1 телевизор: хозяин смотрит (интересуется) футбол, жена вяжет носки, сын на полу играет машинками, дочь смотрит в телефон. Вот, четыре человека у телека интересуются футболом и т.д.
Далее, 6,5 млн. граждан(!) посетили профессиональные матчи, т.е. гражданин посетившие несколько матчей, учтён от 3 до 15 матчей (условно) в этой цифре. Все цифры у Дюкова с потолка, с приставкой "более", понимает, что проверить невозможно и никто это делать не будет.
Как говорила Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман»: «Статистика не терпит приблизительности!».
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 