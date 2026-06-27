Дюков: «Футболом интересуются более 70 млн россиян»

Президент РФС на конференции организации заявил, что футбол остается самым массовым и популярным видом спорта в России.

Футболом занимается более 2,5 миллиона человек. По нашим замерам, мы превысили уровень удовлетворенности граждан в 70% среди занимающихся футболом. Более 70 миллионов россиян интересуются футболом, более 6,5 миллиона граждан посетили профессиональные матчи в прошлом сезоне.