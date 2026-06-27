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Угарте рискует пропустить до года из-за травмы колена

сегодня, 15:30
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэль Угарте получил травму колена в матче ЧМ-2026 против Испании.

25-летний футболист покинул поле на носилках. По информации источника, характер эпизода может указывать на повреждение передней крестообразной связки и мениска.

При подобных травмах восстановление обычно занимает от 9 до 12 месяцев. Окончательный диагноз станет известен после обследования.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:38
Кошмар!! И мю продать его не сможет, хотя наверняка отпустили бы его.
Здоровья!!
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 15:37
Ужасные новости.

И у игрока тяжелая травма - желаю Ману скорейшего восстановления.

И МЮ новость ужасная: не смогут ни воспользоваться Угарте, ни продать его, чтобы получить деньги на замену. С другой стороны - можно попробовать заиграть братьев Флетчеров, так как ротация состава будет нужна
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