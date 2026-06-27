Угарте рискует пропустить до года из-за травмы колена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Мануэль Угарте получил травму колена в матче ЧМ-2026 против Испании.
25-летний футболист покинул поле на носилках. По информации источника, характер эпизода может указывать на повреждение передней крестообразной связки и мениска.
При подобных травмах восстановление обычно занимает от 9 до 12 месяцев. Окончательный диагноз станет известен после обследования.
Здоровья!!
И у игрока тяжелая травма - желаю Ману скорейшего восстановления.
И МЮ новость ужасная: не смогут ни воспользоваться Угарте, ни продать его, чтобы получить деньги на замену. С другой стороны - можно попробовать заиграть братьев Флетчеров, так как ротация состава будет нужна