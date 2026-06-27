Угарте рискует пропустить до года из-за травмы колена

сегодня, 15:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая получил травму колена в матче ЧМ -2026 против Испании.

25-летний футболист покинул поле на носилках. По информации источника, характер эпизода может указывать на повреждение передней крестообразной связки и мениска.

При подобных травмах восстановление обычно занимает от 9 до 12 месяцев. Окончательный диагноз станет известен после обследования.