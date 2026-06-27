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Дюков: «Введение Fan ID в Кубке России обсуждается»

сегодня, 16:48

Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что вопрос введения Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России обсуждается.

Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, посещение матчей Пути РПЛ в Кубке России будет происходить по картам болельщика.

Наверное, можно сказать, что наши болельщики уже адаптировались. Об этом говорит и количество полученных карт болельщика – почти 4 млн, рост посещаемости матчей РПЛ. С момента введения карты болельщика посещаемость чемпионата России растёт. Это касается и финалов Кубка России. Суперфинал в «Лужниках» посетило рекордное количество зрителей в российской истории, несмотря на необходимость карты болельщика.

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Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 17:05
Скоро АD будет нужен, чтоб просто выйти на улицу ...
particular
particular
сегодня в 16:53
Кто бы сомневался... Дюков ша́рит...
Гость
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