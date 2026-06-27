Дюков: «Введение Fan ID в Кубке России обсуждается»

Президент РФС подтвердил, что вопрос введения Fan ID на матчах Пути РПЛ Кубка России обсуждается.

Могу подтвердить, что этот вопрос действительно обсуждается. Он относится к прерогативе правительства. Если правительство примет такое решение, посещение матчей Пути РПЛ в Кубке России будет происходить по картам болельщика.