«Ботафого» не сыграет в Братском кубке

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что «Ботафого» не примет участие в Братском кубке.

Накануне «Ботафого» уведомил нас, что бразильский клуб в одностороннем порядке отказывается от поездки в Москву и участия в «Братском кубке», несмотря на оформленные договоренности и сделанные ранее официальные анонсы.



Свое решение «Ботафого» объяснил сразу несколькими причинами: среди них — неожиданное расхождение во мнениях внутри руководства клуба по поводу целесообразности участия в турнире, неподходящая дата ближайшего официального матча внутреннего чемпионата согласно опубликованному календарю, а также разного рода домыслы, ставшие традиционными в последние годы и выходящие за рамки спорта.



Однако мы убеждены, что как в рамках контракта, так и исходя из здравой логики и этической составляющей выполнения договоренностей, ни одна из озвученных причин не может и не должна на сегодняшний день становиться фактором для принятого решения, несоответствующего статусу прославленного бразильского клуба. Также важно отметить, что в заключенном контракте прописана неустойка за невыполнение обязательств, поэтому совместно с ФК «Динамо» мы предпримем соответствующие шаги для защиты интересов наших клубов и болельщиков.



Мы приносим болельщикам свои извинения. Болельщики, которые онлайн приобрели билеты на игру между ПФК ЦСКА и «Ботафого» 4 июля, автоматически в течение 10 рабочих дней получат деньги обратно на карту, с которой была произведена оплата. Никаких дополнительных действий для возврата предпринимать не нужно. Болельщикам, покупавшим билеты офлайн, необходимо приехать в кассы стадиона, начиная с понедельника в рабочее время касс.