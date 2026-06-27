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«Спартак» хочет подписать Тюкавина

сегодня, 20:49

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сменить клубную прописку.

В подписании футболиста заинтересован «Спартак». «Красно-белые» контактировали с футболистом, однако он ясно дал понять, что такой переход невозможен.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 21:45
Смотрю - все хотят подписать Тюкавина. Парень просто нарасхват
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:42
Чушь собачья...)))
ABir
ABir
сегодня в 21:28
Может пронесет, не подпишут?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:27, ред.
Новость вообще не о чем.
Не удивлюсь, если через пару дней напишут про ЦСКА, потом про "несколько европейских клубов".
А Тюка скорей всего останется на месте
Vadik
Vadik
сегодня в 21:26
Очень похоже на утку
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 21:19
В раскос))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:16
Да, я помню, и он даже называл фамилию этого умника, который, толком Н/Х не знает про советский футбол и Спартак в частности, потому что, если бы знал, то понимал бы, что даже для такого фанатичного спартаковца, как Н.Н.Озеров, любимым игроком был динамовец Л.И.Яшин, о чем, Озеров- неустанно повторял!!!!!!!
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 21:13
Тюкавин ты свои фантазии оставь со своим агентом,ты Спартаку нафиг не нужен. Ты кто такой,давай до свидания!!!
Capral
Capral
сегодня в 21:12
А еще лучше, Мбаппе. Н/Х ему, этот Реал...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:12
Он говорил что ему в Академии Динамо тренеры с детства прививали понимание, что Спартак - главный исторический соперник...
galeevae
galeevae
сегодня в 21:12
Глушаков, помнится, тоже в свое время говорил, что не любит Спартак, а потом его капитаном стал... Хотя в переход Тюкавина верится с трудом.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:11
Лучше с чемпионата мира кого нибудь заманить, того же Шомуродова
particular
particular
сегодня в 21:10
От нахлынувших событий и открывающихся перспектив, у агента Тюкавина, наверняка, мысли и фантазии пошли вразнос...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 21:10
А он видимо, как та мартышка, которая из стороны в стороны мечется и не знает где ей остановиться...))) А насчет его нелюбви к красному, так это я с иронией сказал. Мне бы с ним поговорить на эту тему, я бы ему объяснил, что по чём...)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:04, ред.
Ну тогда в Зенит ...там палитра цвета похожая на динамовскую ...и денег больше отвалят)...два в одном)...
морозз
морозз
сегодня в 20:58
Говорят одно а потом хлоп и в дамках!
матос
матос
сегодня в 20:52
накер не нужен!
Capral
Capral
сегодня в 20:51
Ну если он ясно дал понять, то зачем же писать, что Спартак интересуется? Тюкавин же уже говорил, что не любит красный цвет.
Гость
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