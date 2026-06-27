«Спартак» хочет подписать Тюкавина

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сменить клубную прописку.
В подписании футболиста заинтересован «Спартак». «Красно-белые» контактировали с футболистом, однако он ясно дал понять, что такой переход невозможен.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сменить клубную прописку.
В подписании футболиста заинтересован «Спартак». «Красно-белые» контактировали с футболистом, однако он ясно дал понять, что такой переход невозможен.
Не удивлюсь, если через пару дней напишут про ЦСКА, потом про "несколько европейских клубов".
А Тюка скорей всего останется на месте