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Алжир и Австрия сыграли результативную ничью

сегодня, 08:42
АлжирЛоготип футбольный клуб Алжир3 : 3Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира (3:3).

На 28-й минуте австрийцы повели в счёте после гола Марко Арнаутовича. На 45-й равенство на табло восстановил Рафик Бельгали. На 55-й австрийская команда снова вышла вперёд усилиями Марселя Забитцера. Рияд Марез на 60-й сравнял счёт, а на 90+3-й забил ещё раз. На 90+6-й подопечные Ральфа Рангника снова отыгрались — голом отметился Саша Каладжич.

Алжир занял 3-е место в группе J. Австрия стала второй. Обе команды набрали по 4 очка.

В 1/16 финала плей-офф Австрия сыграет с Испанией, а Алжир встретится со Швейцарией.

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Все комментарии
388zhs92s3nf
388zhs92s3nf
сегодня в 09:41
Обе команды своего добились и остались в чемпионате.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:45
Вовремя вспомнили ,что обеих устроит ничья...
Гость
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