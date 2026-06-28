Алжир и Австрия сыграли результативную ничью

сегодня, 08:42

Сборные Алжира и Австрии сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира (3:3).

На 28-й минуте австрийцы повели в счёте после гола Марко Арнаутовича. На 45-й равенство на табло восстановил Рафик Бельгали. На 55-й австрийская команда снова вышла вперёд усилиями Марселя Забитцера. Рияд Марез на 60-й сравнял счёт, а на 90+3-й забил ещё раз. На 90+6-й подопечные Ральфа Рангника снова отыгрались — голом отметился Саша Каладжич.

Алжир занял 3-е место в группе J. Австрия стала второй. Обе команды набрали по 4 очка.

В 1/16 финала плей-офф Австрия сыграет с Испанией, а Алжир встретится со Швейцарией.