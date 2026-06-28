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Аргентина обыграла Иорданию в заключительном туре ЧМ

сегодня, 08:50
ИорданияЛоготип футбольный клуб Иордания1 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Сборная Иордании уступила команде Аргентины в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира (1:3).

На 19-й минуте аргентинцы вышли вперёд — мяч забил Джовани Ло Чельсо. На 31-й преимущество команды удвоил Лаутаро Мартинес, реализовавший пенальти. На 55-й иорданцы отыграли один гол, забитым мячом отметился Мусса Аль Тамари. На 80-й ещё один гол в игре провёл Лионель Месси.

Действующий чемпион мира Аргентина выиграла группу J (9 очков). Иордания заняла 4-е место (0 баллов).

В 1/16 финала плей-офф Аргентина сыграет с Кабо-Верде. Иордания завершила выступление в турнире.

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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 09:53
Леонид Местный.. Анкараместный.. 😄
Sergo81
Sergo81
сегодня в 09:41
Аргентина ничего не может забить с игры. Это настораживает.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:02
Месси продолжает забивать !!!
112910415
112910415
сегодня в 08:59
не было вариантов-то !
fw83h75zntmt
fw83h75zntmt
сегодня в 08:58
В этом никто и не сомневался
Гость
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