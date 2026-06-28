Стали известны все пары первого раунда плей-офф ЧМ-2026

Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 года.
По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф. В 1/16 сыграют:
Германия — Парагвай
Франция — Швеция
ЮАР — Канада
Нидерланды — Марокко
Португалия — Хорватия
Испания — Австрия
США — Босния и Герцеговина
Бельгия — Сенегал
Бразилия — Япония
Кот-д'Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Англия — ДР Конго
Аргентина — Кабо-Верде
Австралия — Египет
Швейцария — Алжир
Колумбия — Гана.
Матчи пройдут с 28 июня по 4 июля.
Бразилия - Япония тоже могут зажечь.