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Стали известны все пары первого раунда плей-офф ЧМ-2026

сегодня, 08:58

Завершился групповой этап чемпионата мира 2026 года.

По его итогам определились все пары первого раунда плей-офф. В 1/16 сыграют:

Германия — Парагвай

Франция — Швеция

ЮАР — Канада

Нидерланды — Марокко

Португалия — Хорватия

Испания — Австрия

США — Босния и Герцеговина

Бельгия — Сенегал

Бразилия — Япония

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Мексика — Эквадор

Англия — ДР Конго

Аргентина — Кабо-Верде

Австралия — Египет

Швейцария — Алжир

Колумбия — Гана.

Матчи пройдут с 28 июня по 4 июля.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
Nenash
Nenash
сегодня в 09:49
Кто кого заслужил.. 🤷
94hex6n6ukmx
94hex6n6ukmx
сегодня в 09:45
Португалия-Хорватия мало предсказуемая пара, в остальных более менее все понятно.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:33
У Аргентины самый легкий соперник
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:31
Вот и начало чемпионата мира.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 09:22
100500 матчей
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:18
Всё только начинается!..
Boil1
Boil1
сегодня в 09:17
Полный провал азиатской конфедерации, только японцы вышли из группы (австралийцы к Азии относятся чисто условно)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:09
Несколько пар довольно приличного уровня. Достойных более высокой стадии. Нидерланды — Марокко, Португалия — Хорватия смотрятся неплохо.
Бразилия - Япония тоже могут зажечь.
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
kazakoff больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 35. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
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