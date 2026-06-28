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У Салаха выявили растяжение мышцы бедра

сегодня, 09:53
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия-:-Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипет03.07.2026 в 21:00 Не начался

В сборной Египта рассказали о травмах трёх игроков перед матчем 1/16 финала плей-офф чемпионата мира с Австралией.

Врач национальной команды Мохамед Абу Эль-Эла сообщил, что медицинское обследование капитана египтян Мохамеда Салаха подтвердило растяжение мышц задней поверхности бедра. Футболист почувствовал боль во время матча заключительного тура группового этапа с Ираном (1:1), из-за чего был заменён. Он уже приступил к восстановительной терапии.

У защитника Ахмеда Фатто диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра, поэтому его участие в матче с Австралией маловероятно.

Ещё один защитник Мохамед Абдель Монем получил сильный ушиб голеностопа. В данный момент игрок проходит подготовку к предстоящей игре.

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