У Салаха выявили растяжение мышцы бедра

сегодня, 09:53

В сборной Египта рассказали о травмах трёх игроков перед матчем 1/16 финала плей-офф чемпионата мира с Австралией.

Врач национальной команды Мохамед Абу Эль-Эла сообщил, что медицинское обследование капитана египтян подтвердило растяжение мышц задней поверхности бедра. Футболист почувствовал боль во время матча заключительного тура группового этапа с Ираном (1:1), из-за чего был заменён. Он уже приступил к восстановительной терапии.

У защитника диагностирован разрыв мышцы задней поверхности бедра, поэтому его участие в матче с Австралией маловероятно.

Ещё один защитник Мохамед Абдель Монем получил сильный ушиб голеностопа. В данный момент игрок проходит подготовку к предстоящей игре.