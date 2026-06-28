Кейн стал лучшим бомбардиром Англии в истории ЧМ

сегодня, 10:37

Нападающий сборной Англии забил гол в ворота Панамы в матче заключительного тура группового этапа ЧМ -2026 (2:0).

Всего у него теперь 11 мячей на чемпионатах мира. Он вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды в истории турнира, обойдя , с которым ранее делил лидерство.