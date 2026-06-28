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Кейн стал лучшим бомбардиром Англии в истории ЧМ

сегодня, 10:37
ПанамаЛоготип футбольный клуб Панама0 : 2Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗавершен

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол в ворота Панамы в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0).

Всего у него теперь 11 мячей на чемпионатах мира. Он вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды в истории турнира, обойдя Гари Линекера, с которым ранее делил лидерство.

Кроме того, Кейн вошёл в десятку лучших бомбардиров ЧМ. По 11 голов также на счету венгра Шандора Кочиша и немца Юргена Клинсманна. Возглавляет список по этому показателю аргентинец Лионель Месси (19).

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Все комментарии
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 10:47
Молодец. Может еще парочку забьет на этом ЧМ,
Гость
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