Кейн стал лучшим бомбардиром Англии в истории ЧМ

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол в ворота Панамы в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0).
Всего у него теперь 11 мячей на чемпионатах мира. Он вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров национальной команды в истории турнира, обойдя Гари Линекера, с которым ранее делил лидерство.
Кроме того, Кейн вошёл в десятку лучших бомбардиров ЧМ. По 11 голов также на счету венгра Шандора Кочиша и немца Юргена Клинсманна. Возглавляет список по этому показателю аргентинец Лионель Месси (19).