Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыЧемпионат мира 2026

Месси забил в 7-м матче ЧМ подряд. Это рекорд

сегодня, 11:31
ИорданияЛоготип футбольный клуб Иордания1 : 3Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗавершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который смог отметиться забитым мячом в семи матчах подряд.

Он отличился в игре заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 с Иорданией (3:1). Ранее на этом турнире форвард сделал хет-трик в поединке с Алжиром (3:0) и дубль в ворота Австрии (2:0).

Серия аргентинца длится с 1/8 финала ЧМ-2022. За этот период Месси отличился 11 голами и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Теперь у него 19 мячей.

До этого Месси делил первое место по голевой серии с французом Жюстом Фонтеном и бразильцем Жаирзиньо. Однако они забивали в шести матчах на одном турнире: Фонтен в 1958 году, Жаирзиньо — в 1970-м.

Кроме того, Лионель впервые с 2006 года начал встречу ЧМ на скамейке запасных. В поединке с Иорданией он вышел на замену на 60-й минуте.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кейн стал лучшим бомбардиром Англии в истории ЧМ
Сегодня, 10:37
Дембеле догнал Саленко. Футболисты с хет-триками в первых таймах ЧМ
Вчера, 22:00Евгений Петров в блоге "Соккер" Топ
Куртуа установил рекорд Бельгии по матчам на ЧМ
Вчера, 13:07
Испания обновила рекорд официальных игр без поражений
Вчера, 10:53
Установлен новый рекорд чемпионата мира по голам
26 июня
Нагатомо — первый азиатский футболист, сыгравший на 5 чемпионатах мира
26 июня
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 