Месси забил в 7-м матче ЧМ подряд. Это рекорд

сегодня, 11:31

Нападающий сборной Аргентины стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который смог отметиться забитым мячом в семи матчах подряд.

Он отличился в игре заключительного тура группового этапа ЧМ -2026 с Иорданией (3:1). Ранее на этом турнире форвард сделал хет-трик в поединке с Алжиром (3:0) и дубль в ворота Австрии (2:0).

Серия аргентинца длится с 1/8 финала ЧМ -2022. За этот период Месси отличился 11 голами и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ . Теперь у него 19 мячей.

До этого Месси делил первое место по голевой серии с французом Жюстом Фонтеном и бразильцем Жаирзиньо. Однако они забивали в шести матчах на одном турнире: Фонтен в 1958 году, Жаирзиньо — в 1970-м.