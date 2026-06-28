Месси забил в 7-м матче ЧМ подряд. Это рекорд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который смог отметиться забитым мячом в семи матчах подряд.
Он отличился в игре заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 с Иорданией (3:1). Ранее на этом турнире форвард сделал хет-трик в поединке с Алжиром (3:0) и дубль в ворота Австрии (2:0).
Серия аргентинца длится с 1/8 финала ЧМ-2022. За этот период Месси отличился 11 голами и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Теперь у него 19 мячей.
До этого Месси делил первое место по голевой серии с французом Жюстом Фонтеном и бразильцем Жаирзиньо. Однако они забивали в шести матчах на одном турнире: Фонтен в 1958 году, Жаирзиньо — в 1970-м.
Кроме того, Лионель впервые с 2006 года начал встречу ЧМ на скамейке запасных. В поединке с Иорданией он вышел на замену на 60-й минуте.