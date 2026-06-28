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Тюкавин подтвердил интерес со стороны «Спартака»

сегодня, 11:56

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин подтвердил, что к нему обращался «Спартак».

Что обращались, это правда. Я игрок «Динамо». Обращались этим летом. Чуть‑чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что «Спартак» интересуется, ищет нападающих.

Как я на это отреагировал? Сказал, что в «Спартак» моя дорога точно закрыта.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:12
С каким пафосом и апломбом он ответил.
Да ты хоть Историю Спартака подучи. Или тупой ролик со свиньями- это всё, что ты в жизни видел? Бесков и Гаврилов в своё время перешли в Спартак и настоящие Болельщики Динамо приветствовали это событие, как и то, когда Спартак вернулся в вышку, во многом благодаря этим Людям. Или Бесков и Юрка были меньше Динамовцами, чем ты, который уверял- никуда из Динамо, а сейчас заявляет, если стороны договорятся?!
h6je475bbmfy
h6je475bbmfy
сегодня в 12:05
Про Зенит говорил точно так же.
pdj8jyzm2763
pdj8jyzm2763
сегодня в 12:04
Новостей о Тюкавине больше, чем новостей о чемпионате мира.
Гость
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