Тюкавин подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Нападающий «Динамо» подтвердил, что к нему обращался «Спартак».

Что обращались, это правда. Я игрок «Динамо». Обращались этим летом. Чуть‑чуть с удивлением воспринял это. Просто дошла информация, что «Спартак» интересуется, ищет нападающих.

Как я на это отреагировал? Сказал, что в «Спартак» моя дорога точно закрыта.