Губерниев: «Сперцян выбрал прозябать за деньги в „Аль-Ахли“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».
Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги — он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России — бороться за чемпионство в «Краснодаре». Каждый выбирает сам. Либо прозябание со спортивной точки зрения, но за деньги, либо участие в одном из сильнейших чемпионатов Европы, — тоже за деньги, но за меньшие. Поэтому это его право.
Поэтому, Сперцян у него отправится "прозябать"... В этом весь Димон с широким биатлонно-лицемерным подходом...
Я тоже сначала не понял, о каком, одном из сильнейших чемпионатов Европы идет речь? Сначала подумал- может базар про биатлон...