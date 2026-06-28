Губерниев: «Сперцян выбрал прозябать за деньги в „Аль-Ахли“»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» в «Аль-Ахли».

Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги — он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России — бороться за чемпионство в «Краснодаре». Каждый выбирает сам. Либо прозябание со спортивной точки зрения, но за деньги, либо участие в одном из сильнейших чемпионатов Европы, — тоже за деньги, но за меньшие. Поэтому это его право.