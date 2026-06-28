Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Губерниев: «Сперцян выбрал прозябать за деньги в „Аль-Ахли“»

сегодня, 12:08

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

Выбрал прозябать за деньги вместо того, чтобы, может быть, чуть за меньшие деньги — он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов России — бороться за чемпионство в «Краснодаре». Каждый выбирает сам. Либо прозябание со спортивной точки зрения, но за деньги, либо участие в одном из сильнейших чемпионатов Европы, — тоже за деньги, но за меньшие. Поэтому это его право.

Подписывайся в ВК
Все новости
Зырянов оценил игру Сантоса за сборную Бразилии
Вчера, 15:21
Дюков: «Футболом интересуются более 70 млн россиян»
Вчера, 12:47
Самедов: «Без сборной России за ЧМ смотреть не так интересно»
26 июня
Осинькин: «Настоящий ЧМ начнётся со стыковых матчей»
26 июня
Ташуев заявил, что РПЛ сопоставима с уровнем ЧМ-2026
26 июня
Каборе: «По своему потенциалу Кокорин мог бы играть в „Барселоне“»
25 июня
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:57
есть подозрение что арабская лига даже официально посильнее РПЛ. смотреть и там и там не на что, откровенно говоря.
particular
particular
сегодня в 12:43, ред.
Разумеется, Губер приклеился к столичным заработкам чисто из взглядов на журналисткую этику, справедливость и непредвзятость...
Поэтому, Сперцян у него отправится "прозябать"... В этом весь Димон с широким биатлонно-лицемерным подходом...
nuvg9dznv4dx
nuvg9dznv4dx
сегодня в 12:42
Каждый выбирает свой путь сам, наверняка, Губерниева об этом не спрашивая.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:37
Рад Приветствовать!!!

Я тоже сначала не понял, о каком, одном из сильнейших чемпионатов Европы идет речь? Сначала подумал- может базар про биатлон...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 12:34
Завидует. Сам бы не против где-нибудь "прозябать" за такие деньги.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:31
А где он увидел вариант с участием в одном из сильнейших чемпионатов Европы? Лига отскока и рикошета когда успела одной из сильнейших стать?
матос
матос
сегодня в 12:26
верняк ГуБа сам бы на шелест огр количества купюр повелся и глазом не моргнул. у футболистов век заработка короток. это РПЛ один из сильнейших чемпов Европы??? если наряду с прибалтами , пшеками , венграми , румынами , болгарами и экс республиками Югославии --- то да возможно.
z2gkks7mbebm
z2gkks7mbebm
сегодня в 12:25
Губастой мерзоте пока кто-нибудь в поганое рылор не втащит, он точно не угомонится
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 12:21
Этот везде суёт свой нос!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 