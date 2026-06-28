В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Карпукасу

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на слухи об интересе питерского клуба к полузащитнику «Локомотива» Артёму Карпукасу.
Это конфиденциальная информация. Деньги, как и трансферы, любят тишину.
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отреагировал на слухи об интересе питерского клуба к полузащитнику «Локомотива» Артёму Карпукасу.
Это конфиденциальная информация. Деньги, как и трансферы, любят тишину.
Ну правда, после постоянных попыток Зенита подписать Тюкавина, я уже ничему не удивляюсь...