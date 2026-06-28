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В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к Карпукасу

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Capral
Capral
сегодня в 14:19
Что Зенит в нем нашел, что такого особенного увидел? Ну совершенно же проходной опорник. После Баринова в Локомотиве, на Карпукаса без слез не взглянешь. В подыгрыше тоже провальный, потому что не всегда возвращается на родную позицию, часто заигрывается... Позицию теряет регулярно, что особенно хорошо было видно в Самаре. А в игре против ЦСКА, соперник его просто не замечал и проходил как нож сквозь масло. Тем более, у Зенита, есть такой Гений как Вендел- настоящий Хозяин, как в опорной зоне, так и в середине поля!
Ну правда, после постоянных попыток Зенита подписать Тюкавина, я уже ничему не удивляюсь...
n3ynddz9e7cf
n3ynddz9e7cf
сегодня в 13:46
Был бы хоть полузащитник стоящий.
particular
particular
сегодня в 13:39
Председатель весь в реакциях :))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:29
Может он и сам не в курсе?
Гость
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