Более 500 тысяч рублей собрали на турнире в честь Алдонина

сегодня, 13:24

Организаторы благотворительного турнира в честь бывшего полузащитника сборной России и ЦСКА собрали более 500 тысяч рублей.

Церемонию открытия посетили экс-главный тренер национальной команды и московского «Спартака» Олег Романцев, а также выступавшие за сборную Дмитрий Сенников и Дмитрий Аленичев. В турнире выступили 24 команды в формате 5+1, два тайма по 8 минут.

Аленичев сказал журналистам:

Когда мне позвонил организатор турнира Юрий Пиньков, с которым я знаком, сказал, что если будет возможность, обязательно приеду. Женю давно знаем, я с глубоким уважением к нему отношусь, дружим уже долго-долго. Часто уже после завершения карьеры мы участвовали в ветеранских турнирах. Хочу сказать, что после того, как это случилось, нам его очень-очень не хватает. Надеюсь, что он в скором времени восстановится и как можно быстрее вернётся на поле. Самое главное, что он был и остаётся оптимистом по жизни, очень часто с ним общаемся. Он обладает такой силой воли и характером, думаю, что вскоре Женя нас опять порадует на футбольном поле.

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