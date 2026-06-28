Рангник вспомнил Хичкока, говоря о 3:3 с Алжиром

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отверг предположения о том, что ничья с Алжиром могла стать результатом некой договорённости о выходе в плей-офф.
Команды сыграли вничью 3:3, обменявшись голами в добавленное время. Алжир занял 3-е место в группе J. Австрия стала второй. Обе команды набрали по 4 очка.
В 1/16 финала плей-офф Австрия сыграет с Испанией, а Алжир встретится со Швейцарией.
В игре, которая закончилась со счётом 3:3, никто не может думать, что была какая-то договорённость, особенно учитывая то, что мы видели в последние 90 секунд.
Все ожидали ничьей 0:0 или 1:1, а вместо этого всё закончилось со счётом 3:3. Это невероятно. В раздевалке царит безумие. Если бы Альфред Хичкок написал подобную историю, я бы, наверное, сказал, что он совершенно сошёл с ума. Любой, кто следил за последними 15 минутами игры, понял, что игроки не хотели довольствоваться ничьей.
Думаю, они хотели победить. Никто не сможет мне сказать, что вдруг на 93-й минуте кто-то задумал: «О да, давайте забьём ещё один гол».
Рулевой алжирской команды Владимир Петкович также положительно высказался о результате, особенно учитывая воспоминания о ситуации на ЧМ-1982, когда сборные ФРГ и Австрии провели скандальный матч, завершившийся победой немцев 1:0. Этот результат привёл к выбыванию Алжира из турнира. Об этом вспоминали накануне игры.
Я рад, что в итоге победил футбол, этот вид спорта восторжествовал. Результат 3:3 говорит сам за себя.