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Рангник вспомнил Хичкока, говоря о 3:3 с Алжиром

сегодня, 14:33
АлжирЛоготип футбольный клуб Алжир3 : 3Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияЗавершен

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник отверг предположения о том, что ничья с Алжиром могла стать результатом некой договорённости о выходе в плей-офф.

Команды сыграли вничью 3:3, обменявшись голами в добавленное время. Алжир занял 3-е место в группе J. Австрия стала второй. Обе команды набрали по 4 очка.

В 1/16 финала плей-офф Австрия сыграет с Испанией, а Алжир встретится со Швейцарией.

В игре, которая закончилась со счётом 3:3, никто не может думать, что была какая-то договорённость, особенно учитывая то, что мы видели в последние 90 секунд.

Все ожидали ничьей 0:0 или 1:1, а вместо этого всё закончилось со счётом 3:3. Это невероятно. В раздевалке царит безумие. Если бы Альфред Хичкок написал подобную историю, я бы, наверное, сказал, что он совершенно сошёл с ума. Любой, кто следил за последними 15 минутами игры, понял, что игроки не хотели довольствоваться ничьей.

Думаю, они хотели победить. Никто не сможет мне сказать, что вдруг на 93-й минуте кто-то задумал: «О да, давайте забьём ещё один гол».

Рулевой алжирской команды Владимир Петкович также положительно высказался о результате, особенно учитывая воспоминания о ситуации на ЧМ-1982, когда сборные ФРГ и Австрии провели скандальный матч, завершившийся победой немцев 1:0. Этот результат привёл к выбыванию Алжира из турнира. Об этом вспоминали накануне игры.

Я рад, что в итоге победил футбол, этот вид спорта восторжествовал. Результат 3:3 говорит сам за себя.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:40
это была клиническая смерть всей футбольной Австрии))
Гость
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