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Тюкавин не перейдёт в Саудовскую Аравию ни за какие деньги

сегодня, 14:43

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константин Тюкавин, ответил на вопрос, может ли его клиент перейти в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия — точно не вариант для Кости, он туда не поедет. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол стоит на первом месте. Не осуждаю никого, но наша позиция такова. Что касается других разговоров относительно его будущего — у него контракт с «Динамо». Если кто-то знает что-то больше нас, пусть говорит.

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Все комментарии
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сегодня в 16:01
И в Зенит он перейдет, и в Спартак перейдет за большие деньги, а уж к арабам за сверхбольшие деньги аж побежит. не надо из себя праведника делать.
29vcpt7dnd2k
29vcpt7dnd2k
сегодня в 15:29
На это Эдя армянин ответил:

Завтра дальняя дорога
Выпадает королю.
У него деньжонок много,
А я денежки люблю.
Ой-лю-лю, Ой-лю-лю,
А я денежки люблю.
Ой-лю-лю, Ой-лю-лю,
Эх, ма!
баск
баск
сегодня в 15:22
Такое впечатление, что всё предсезонное инфополе в российском околофутболе
висит на ниточке, управляемой Тюкавиным и его клубным начальством)

Стоит Костику сказать, что надоели ему, дескать, всё и все, больше интервью никому не даю, и в России станет не о чем и не о ком говорить и писать))
Даже переход Эдика Сперцяна к саудитам никого особенно не трогает..

Одно хорошо- вероятно, Сафонова всё-таки поправили и он перестал нести
всякую околесицу. Говорит, чётко, кратко и по делу. Давно бы так..)
Костя же, тем временем, прошёл медосмотр, присоединился к команде
и приступил к тренировкам.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:18, ред.
Агент берёт саудитов "на слабо")...куда ты, Лёша?)...они тебя с Тюкавиным купят, продадут, потом снова купят и продадут, но уже дороже)...
Capral
Capral
сегодня в 15:15
А его уже звали в СА, что он делает такие громкие заявления?
shlomo
shlomo
сегодня в 14:59
Будем надеется что агент не лукавит....
Гость
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