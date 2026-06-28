Тюкавин не перейдёт в Саудовскую Аравию ни за какие деньги

, агент нападающего «Динамо» , ответил на вопрос, может ли его клиент перейти в Саудовскую Аравию.

Саудовская Аравия — точно не вариант для Кости, он туда не поедет. Какие бы деньги ему ни предложили, у него футбол стоит на первом месте. Не осуждаю никого, но наша позиция такова. Что касается других разговоров относительно его будущего — у него контракт с «Динамо». Если кто-то знает что-то больше нас, пусть говорит.