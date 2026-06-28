Каннаваро про вылет Узбекистана с ЧМ: «Сожалеем о таком результате»

сегодня, 14:45

Главный тренер сборной Узбекистана на пресс-конференции прокомментировал поражение от ДР Конго в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира (1:3), а также высказался о выступлении на турнире в целом.

Национальная команда заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка на проходящем в США , Мексике и Канаде турнире. Ранее она уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Этот ЧМ стал для Узбекистана первым в истории.