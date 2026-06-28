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Каннаваро про вылет Узбекистана с ЧМ: «Сожалеем о таком результате»

сегодня, 14:45
ДР КонгоЛоготип футбольный клуб ДР Конго3 : 1Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанЗавершен

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро на пресс-конференции прокомментировал поражение от ДР Конго в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира (1:3), а также высказался о выступлении на турнире в целом.

Национальная команда заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка на проходящем в США, Мексике и Канаде турнире. Ранее она уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Этот ЧМ стал для Узбекистана первым в истории.

В первом тайме мы потратили много энергии. До сегодняшнего дня наша физическая форма была хорошей, и сегодня мы тоже хорошо двигались. Наш соперник тоже был хорошо подготовленной командой в этом плане. Мы знали, что, если не будем контролировать мяч, будет сложно. Во втором тайме мы допустили ошибки и из-за этого пропустили голы. Сегодня мы очень хорошо начали первый тайм, имели много возможностей. Во втором тайме начали допускать ошибки.

Этот турнир стал большим опытом как для меня, так и для игроков. Думаю, это даст нам большую мотивацию в будущем. Конечно, я много общался с игроками. Мы знали, что в нашей группе нужно играть против сильных команд, но мы сожалеем о таком результате. Мы допустили ошибки, но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали всё, что могли, и я горжусь ими.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 15:57
Да понятно было сразу что сборная Узбекистана будет статистом на этом ЧМ .......у них была сложная группа Португалия и Колумбия фавориты.....и как я сказал Конго тоже не подарок........тем более после ничьей с Португалией в 1 туре было понятно что Узбекистану будет сложно и с ними......итог 0 очков вполне ожидаем был.

PS Если по матчу с Колумбией и Конго еще неплохо сыграли, то 5 голов от Португалии это слишком много, тем более 2 пропустили от 41 летнего Роналду..... и в обороне нужно было играть лучше тем более Канноваро как бывший защитник, да еще итальянец должен был это понимать.........
j28hakqg5n2j
j28hakqg5n2j
сегодня в 15:55
Пока сборная Узбекистана еще не готова для таких соревнований.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:40
УФА даст оценку этому сожалению.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:22
Поддержал сборную Италии и тоже по-быстрому вылетел)
y67xc6r9a8za
y67xc6r9a8za
сегодня в 14:59
Рано им проходить на этот праздник футбола
mq67mczqtk3b
mq67mczqtk3b
сегодня в 14:57
Ну не судьба была выйти из группы... что теперь воздух сотрясать...
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