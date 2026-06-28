Каннаваро про вылет Узбекистана с ЧМ: «Сожалеем о таком результате»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро на пресс-конференции прокомментировал поражение от ДР Конго в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира (1:3), а также высказался о выступлении на турнире в целом.
Национальная команда заняла последнее место в группе, не набрав ни одного очка на проходящем в США, Мексике и Канаде турнире. Ранее она уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).
Этот ЧМ стал для Узбекистана первым в истории.
В первом тайме мы потратили много энергии. До сегодняшнего дня наша физическая форма была хорошей, и сегодня мы тоже хорошо двигались. Наш соперник тоже был хорошо подготовленной командой в этом плане. Мы знали, что, если не будем контролировать мяч, будет сложно. Во втором тайме мы допустили ошибки и из-за этого пропустили голы. Сегодня мы очень хорошо начали первый тайм, имели много возможностей. Во втором тайме начали допускать ошибки.
Этот турнир стал большим опытом как для меня, так и для игроков. Думаю, это даст нам большую мотивацию в будущем. Конечно, я много общался с игроками. Мы знали, что в нашей группе нужно играть против сильных команд, но мы сожалеем о таком результате. Мы допустили ошибки, но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали всё, что могли, и я горжусь ими.
PS Если по матчу с Колумбией и Конго еще неплохо сыграли, то 5 голов от Португалии это слишком много, тем более 2 пропустили от 41 летнего Роналду..... и в обороне нужно было играть лучше тем более Канноваро как бывший защитник, да еще итальянец должен был это понимать.........