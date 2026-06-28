Шомуродов высказался о голе на ЧМ-2026

Нападающий сборной Узбекистана после матча с ДР Конго в заключительном туре группового этапа ЧМ -2026 (1:3) ответил на ряд вопросов.

Команда проиграла все три игры и заняла последнее место в группе K. Ранее Узбекистан потерпел поражения от Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Про слова главного тренера Фабио Каннаваро о нехватке опыта и том, что во втором тайме сбились на игру длинными передачами, о чём не договаривались

Ну, да, конечно. Всё дело в психологии. Когда выигрываешь, ты хочешь всё равно не пропустить и удержать счёт, из-за этого потом начинаются ошибки. Мы допустили ошибку, что плохо держали мяч, и из-за этого, я думаю, они наказали.

Коснулся ли Аббосбек Файзуллаев мяча в моменте с голевой передачей

Он сказал, что коснулся. Надеюсь, что на него запишут передачу.

Насколько для Шомуродова важно, что он забил на этом турнире

Ну, конечно, для самого себя это всё равно важно, ты всё равно будешь вспоминать, как забил гол на чемпионате мира. Если бы победили, было бы ещё лучше.

Кому бы хотел привет передать из тех, кто в России поспособствовал тому, что он оказался на ЧМ -2026

Ну, всем, кто болел за нас, кто держал кулаки. Всем привет и спасибо огромное, что поддержали.

Менялся ли футболками с кем-то после игры с Португалией

У меня не было настроения, чтобы с кем-то поменяться футболками.

Что Каннаваро дал команде

Много чего позитивного. Я не буду называть по одному. Понятно, что у нас не было много времени, чтобы начать играть так, как он хоть хочет. Но в профессиональном плане он много чего даёт и учит футболистов тому, какими игроками нужно быть, чтобы играть на таком уровне.