Шомуродов: «Много чего не хватало. Нам есть куда расти»

Нападающий сборной Узбекистана прокомментировал свой гол в матче третьего тура группового этапа ЧМ -2026 с ДР Конго (1:3), а также высказался о причинах вылета с турнира.

Узбекистан завершил ЧМ на последнем месте в группе, проиграв все три встречи. Ранее команда уступила Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Ну, гол-то красивый, но нам же не помог. Опыта набрались очень большого. Жалко, что они смогли выиграть хоть один матч. Жизнь продолжается. Нам есть к чему стремиться, и будем это всё знать.

Что сейчас внутри

Ну, это тяжело объяснить. Вроде и поучаствовали в чемпионате мира. Ну, всё равно есть, чуть-чуть, знаешь, такое чувство, что могли лучше что-то делать.

Ну, я думаю, много чего не хватало. Что-то одно не смогу назвать. Много чего не хватало, и здесь всё равно другой уровень. Всё по-другому, ты не можешь быть в одном лучше других, ты должен во всём быть лучше других. Вот поэтому нам надо улучшить всё. Нам есть куда расти.

Что изменилось во втором тайме, на который Узбекистан выходил ведя 1:0

Ну, во втором им тоже нужна была эта победа и начали атаковать. Могли и лучше держать мяч. Вот про это и говорю, что если ты играешь в прессинге хорошо и с мячом плохо, то они будут наказывать. Нам надо становиться лучше во всём. И это больше про опыт и про то, когда видишь другой темп других игроков. И нам надо многому научиться.

Сильнее ли африканские команды в целом в сравнении с азиатскими

Нет. Они сильнее только в физическом плане. Кто в Европе играл, знает, что в Европе они и в физическом плане сильнее, и у них качество тоже на другом уровне, и поэтому они в физическом плане не уступают и когда вдесятером обороняются, им тяжело всё равно забивать голы. Не могут продавить.

Насколько команда сыграла хуже, чем ожидал, или выступила на том же уровне

Плюс-минус. Ты понимаешь, что когда едешь на чемпионат мира, когда играешь против таких команд, как Колумбия и Португалия, конечно, у тебя внутри бывает позитивно ожидание — что-то можем взять, но на поле всё по-другому, там другой уровень. Мы делали, что могли. Ещё раз говорю, это для нас большой опыт. И я думаю, что Узбекистан много выиграл в этом плане. Потому что за нашими молодыми, талантливыми ребятами уже следили, и больше игроков может сейчас в Европу поехать и показать себя.