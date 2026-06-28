В «Ботафого» назвали главную причину отказа от турнира в России

Спортивный директор «Ботафого» Лео Коэльо прокомментировал отказ клуба от участия в Братском кубке.

К сожалению, это правда, что мы не сможем поехать. Главная причина — проблемы с расписанием. Мы не ожидали, что наша федерация запланирует некоторые матчи. Мы очень хотели попасть на этот турнир, и всё ещё обсуждаем возможности переноса. Это, безусловно, контрактное обязательство. И, конечно, у нас сейчас споры по поводу контроля над клубом...

Для нас, футбольного отдела, перенос матчей был бы самым лучшим вариантом! Мы правда были очень воодушевлены этой идеей. Всё было запланировано и игроки были готовы к выезду. Теперь приходится всё пересматривать. Мы пока просто набрасываем идеи. Вероятно, перенесём на наш перерыв между сезонами. Свободного времени у нас, к сожалению, не так много.