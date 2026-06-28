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Дэвис готов впервые сыграть на ЧМ-2026

сегодня, 15:58
ЮАРЛоготип футбольный клуб ЮАР-:-Логотип футбольный клуб КанадаКанада22:00 Не начался

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш рассказал о готовности защитника Альфонсо Дэвиса принять участие в матче 1/16 финала плей-офф с ЮАР.

Футболист «Баварии» пропустил все три игры группового этапа турнира.

Мы были довольно уверены с самого начала, что его выступление на групповом этапе маловероятно. Для меня было больно сказать нашему лучшему игроку, парню, который является огромной частью всего, что мы делаем, что нам нужно подождать. Но мы сделали это в лучших интересах Альфонсо, его карьеры и здоровья, поэтому приятно, что теперь у нас есть план, который позволит ему вернуться на поле.

Теперь он действительно доступен. Альфонсо вернулся, здоров и готов играть, я думаю, это важный момент и большой стимул для команды. Он — важный фактор для нас. Нахождение на поле, вера, которую они в него вкладывают, его вера в себя, думаю, меняет возможности нашей команды и то, чего мы можем добиться на этом турнире.

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