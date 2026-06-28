Тюкавин: «Надеюсь на понимание фанатов, если перейду в „Зенит“»

Нападающий «Динамо» высказался о возможном переходе в «Зенит» этим летом.

Выше ли сейчас вероятность моего трансфера в «Зенит», чем два года назад? Да, потому что два года назад не было оффера от «Зенита», и в принципе нечего было обсуждать. А сейчас, как я понимаю, он был. Это подтверждали в своих интервью представители и «Динамо», и «Зенита». Но сейчас я здесь, приступаю к подготовке к сезону.

Будет сильный гнев болельщиков? Я не знаю, как будет складываться ситуация. Важно, чтобы они понимали — я никуда не рвусь. Когда к игроку с долгим контрактом возникает интерес, то идут обсуждения, и решение принимает его клуб. Я надеюсь на понимание болельщиков при любом развитии ситуации.