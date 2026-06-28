Нико Уильямс о травме: «История не закончена»

Полузащитник сборной Испании прокомментировал повреждение, полученное им в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира с Уругваем (1:0).

Один из худших дней в моей жизни. Я снова получил травму после очень сложного года, в котором пубалгия (болевой синдром) одержала много побед, но не выиграла войну. Я смог преодолеть её с помощью работы, жертв и, прежде всего, ответственности.

Это были полтора года страданий, грусти, неопределённости и тревоги. Я не знал, когда снова смогу играть без боли и когда вернусь к нормальной жизни. Дошёл до того, что смирился с болью даже в таких простых вещах, как поход в туалет, посадка и высадка из машины или просто наслаждение повседневной жизнью.

Вернуться к счастью от игры в футбол было моей главной приоритетной задачей, наряду с возвращением улыбки. Потому что без улыбки, наслаждения и счастья я не могу выступать на максимальном уровне.

Я преодолел это. Потом появилась травма подколенного сухожилия, которая снова подвергла меня испытанию. Снова я перестал улыбаться, но это тоже не остановило меня.

Вчера мне нанесли новую травму после действия, в котором коллега по профессии действовал под влиянием разочарования, недовольства и грусти из-за сложившейся ситуации. Это был ход, которого, по моему мнению, можно было избежать, потому что в нём не было необходимости.

Но и это меня не остановит. Знаю, что у Бога есть план для меня, и я буду бороться до последнего мгновения, чтобы вернуться к тому, что люблю больше всего: играть в футбол, быть счастливым и дарить много радости.

От всего сердца спасибо всем за ваши сообщения поддержки.

История не закончена, увидимся как можно скорее на этом чемпионате.